新竹營隊狼師傳在竹市開課、家長心慌 竹市府回應了

新竹縣某人文生態工作室陳姓負責人被爆出去年8月在橫山鄉辦理暑期營隊時，竟4度對14歲少年口交得逞，一審被判3年8月。近日傳出陳男在新竹市某共享空間租用空間，引發家長擔憂，深怕陳男再開課有小孩受害。竹市府今晚回應，經確認該工作室並未在新竹市開課，為求慎重，已會同相關單位組成專案小組稽查，守護兒少安全。

該名陳姓負責人性侵兒少案件曝光後，引起新竹地區家長高度關注，加上近月適逢暑期營隊報名期間，不少家長發現，該名負責人兼教練在新竹市某共享空間租用空間，還開啟新的臉書粉絲頁並且招生，擔心負責人另起爐灶開課，恐將有其他孩子受害。

竹市府今天指出，經查該生態工作室於竹市並無商業登記，也無相關開課紀錄，為求謹慎，市府今天積極聯繫場地所有人，確認該工作室無於竹市開設相關課程，並已拍照存證，教育處、社會處、警察局婦幼隊也即刻組成專案小組啟動稽查，明天起至事件釐清為止，持續隨機抽查該工作室及相關場域。

教育處指出，目前市府相關督導機制分為「學校教育、幼兒教育、補習教育」三類，針對學校教育部分，依「不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法」規定，透過「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」審慎進行各教育場域不適任人員通報及查詢作業，並請各級學校確實配合，維護親師生良善環境。

在幼兒教育部分，幼兒園進用教保服務相關人員前會要求入園服務的人員提供良民證，可清楚知悉是否有前科紀錄，並依據「教保服務機構不適任人員認定通報資訊蒐集查詢處理利用及違法事件通報辦法」規定進行系統查詢，防堵不適任人員進入幼兒園服務。

教育處也說明，補習教育部分依據教育部「短期補習班設立及管理準則」第2條第1項規定辦理，市府將持續督導各級學校與補習班業者，務必確實依據相關規定辦理，並於必要時落實積極稽查。

至於去年的案件，有新竹市的兒少受害，市府社會處表示，市府社會處社工持續提供被害人關懷服務，並提供受害學童及家屬後續輔導和關切。