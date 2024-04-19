桃園航空城安置住宅蛋白、蛋黃區總價曝 開放線上預選屋型
桃園市政府住宅發展處表示，航空城安置住宅4月2日完成號次抽籤作業，安置戶5月上旬開始選屋，今日起開放線上預選房屋系統，安置戶可以用電腦、手機即依區位、基地、面積、房型、樓層、面向、總價區間等需求挑選想買的房屋。
住宅處舉例「附近一期（蛋白區）」，安置戶可以在線上選屋系統勾A11、A18或G17等基地，然後選擇2至4房不等房型，還可以勾選樓層，面向馬路或庭院，系統會迅速過濾出符合勾選條件的房型及位置。安置戶可以從電腦清單排序出自己喜歡的清單，屆時依號次籤選屋時更方便。
住宅處表示，附近一期（蛋白區）的總價在460多萬元至1160多萬元之間，蛋黃區的坪數略大，總價約落在470多萬至1340多萬元，預選系統也設計依總價區間選屋。
住宅處說明，航空城安置住宅的選屋作業預計進行6周，平均每天上、下午各服務20組安置戶，安置戶依據通知的時間到航空城聯合服務中心選屋，時間充裕，2025年4月起陸續交屋。
住宅處表示，除了已建置的線上預選房屋系統，安置戶也可以參考配售作業須知以及「桃園航空城·安置宅」網頁上的房屋資訊，作為選屋的參考。安置戶如有任何疑問，均可聯繫航空城聯合服務中心，將有專人提供諮詢。「桃園航空城·安置宅」網頁：https://areo.wutaihouse.com.tw、航空城聯合服務中心（03）3867400分機2113至2115。
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