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龍岡米干節明登場 因應缺水微調潑水祈福儀式

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園即時報導
因應水情吃緊，桃園今年龍岡米干節潑水祈福活動改為灑水祈福，避免珍貴水資源浪費。示意圖／桃園市觀光旅遊局提供
因應水情吃緊，桃園今年龍岡米干節潑水祈福活動改為灑水祈福，避免珍貴水資源浪費。示意圖／桃園市觀光旅遊局提供

2024龍岡米干節明天登場，為期2周的活動圍繞在地特色美食與文化，但今年遇上寶林茶室食安風暴，民眾難免心存疑慮，而活動重點「長街宴」因為招標規畫，主食從往年的米飯改為米干，議員也要求市府做好把關工作；觀光旅遊局長周柏吟表示，市府不僅會把關長街宴品質，也有要求周邊店家做好衛生環境整潔工作，請民眾安心。

另外，米干節也與緬泰傳統習俗「潑水節」結合，但由於目前石門水庫水蓄水不理想，議員林政賢擔心活動會浪費珍貴的水資源；周伯吟表示，潑水節已因應水情調整，將以小水量的灑水祈福方式代替潑水。

今年龍岡米干節活動為期2周，除了精彩的歌舞表演，27日晚上登場的「長街宴」更是重頭戲，周邊店家都盼藉此機會找回遊客信心；唐記雲南米干老闆娘楊麗娟表示，食安風暴過後，遊客有回流，但只有以往8成，希望藉米干節找回人氣。忠貞眷村口米干店黃姓老闆娘也說，所有店家都有經過稽查檢驗，衛生無須擔心。

桃園市議員謝美英表示，米干不僅是桃園特色美食，也是地方重要經濟產業，盼市府藉活動協助地方重振產業，但也要做好食安把關，若稽查過關的店家就給合格貼紙，也能增加消費者信心；議員舒翠玲對市府把關有信心，但希望市府在活動期間上緊發條多留意。議員黃敬平指以往活動救護站多著重外傷緊急處置，今年要加強食物中毒頭暈、嘔吐及腹瀉的敏感度。

周柏吟表示，關於寶林茶室食安風波，已有許多專家學者出面證實致病、致死的原因與米製品沒有太多關係，請大家不要擔心。因應米干節舉辦，衛生局有輔導店家改善衛生環境，觀旅局也有加強宣導，拜託店家把食安掌控好。

因應水情吃緊，桃園今年龍岡米干節潑水祈福活動改為灑水祈福，避免珍貴水資源浪費。示意圖／桃園市觀光旅遊局提供
因應水情吃緊，桃園今年龍岡米干節潑水祈福活動改為灑水祈福，避免珍貴水資源浪費。示意圖／桃園市觀光旅遊局提供

寶林茶室 潑水節 石門水庫 衛生局 議員 食安 食物中毒

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