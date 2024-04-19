才剛抗議垃圾費隨袋徵收 尖石鄉燒垃圾險釀火燒山

新竹縣尖石鄉實施事業垃圾費隨袋徵收引發旅宿業者強烈反彈，前天才到新竹縣府拉布條舉牌抗議要求降價，未料昨天就傳出疑似有業者隨意丟棄垃圾焚燒，險釀成火燒山，鄉公所痛斥不肖人士以危害部落安全、生態的方式表達不滿，呼籲理性溝通「不要再燒垃圾」。

尖石鄉長曾國大痛批如此隨意棄置垃圾焚燒的方式，不僅傷害尖石寶貴的自然生態，更危害部落人身財產安全，不論是不是不肖業者以如此方式表達不滿，尖石鄉所有人都有責共同維護家園，尖石需要永續發展，不應該只為眼前利益，傷害後代子孫賴以生存的環境。

尖石鄉2月起開始實施事業垃圾處理費隨袋徵收，每大袋收費48元，有旅宿業者批評一個月成本就高達9千多元，實在吃不消。

鄉公所與反彈業者多次協商無果引發對立，業者17日集結前往竹縣府抗議，要求降價並公開費用流向及用途，新竹縣環保局長蕭宏杰代表縣長楊文科接下陳情書，曾國大也承諾收費價格會滾動式檢討，持續與當地旅宿業溝通討論。

尖石鄉清潔隊長高燕玲表示，部落居民昨天凌晨通報尖石後山泰崗部落往鎮西堡的竹60線鄉道上出現垃圾焚燒，現場黑煙濃濃、燒得一片焦黑，就連樹木都遭殃，若非白天一場及時雨配合消防人員灌救，差點就釀成不可收拾的火燒山，讓居民十分恐慌。

高燕玲指出，疑似是不肖人士隨意棄置生活垃圾，還刻意在點火前將路旁監視器以毛巾覆蓋，意圖讓警方追不到是誰放火，不過警方已介入調查要揪出凶手。她說「垃圾費跟風景價值相比真不貴」，呼籲不要傷害環境。