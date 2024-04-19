天花湖水庫重啟？ 頭屋樂見 公館反對

行政院桃竹苗大矽谷推動計畫，加上近年來極端氣候，苗栗縣天花湖水庫案再啟成焦點，頭屋鄉長徐鑫榮、公館鄉長何在鑫都強調尊重民意為前提，頭屋鄉樂觀其成，公館鄉反對。

經濟部水利署規畫在公館鄉打鹿坑引後龍溪水，地底下50公尺到70公尺間鑿隧道，引水至頭屋鄉飛鳳村設水壩，2013年有條件通過環境影響評估，因地方強烈反對興建擱置至今，近年來極端氣候，3年前百年大旱，頭屋鄉明德水庫見底，加上苗栗縣爭取納入大矽谷，水資源成重要考量因素，天花湖水庫案再受重視。

縣長鍾東錦爭取大矽谷計畫，表示天花湖水庫可以成備援水源，增加支持產業的韌性，請水利署評估，此外，苗栗現有3座水庫，自來水普及率卻是台灣本島倒數第四，指示縣府相關單位與鄉鎮市公所合作提升普及率，水利署更有籌碼蓋水庫。

徐鑫榮說，天花湖水庫成「懸案」，希望中央盡快給地方明確的答案，水庫預定的飛鳳村30幾戶人家多數贊成，有關補償費、農民資格，甚至遷村、保留飛鳳村活動中心等配套，都必須妥善考量，頭屋鄉會樂觀其成。

何在鑫則表示公館鄉大多數都反對，公館鄉前鄉民代表周逢甲等人過去抗爭天湖水庫案，周逢甲說，水庫引水隧道長達9.5公里在地底下，尤其近年來地震頻仍，安全性讓人憂慮，另也衝擊下游農田灌溉，許多問題都沒有解決。