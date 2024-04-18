快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃捷運綠線八擴區圍籬全撤 增行人庇護島還要開新路

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
捷運綠線增設斑馬線行人庇護島，更重視人性化的道安管理。圖／捷運工程局提供
捷運綠線增設斑馬線行人庇護島，更重視人性化的道安管理。圖／捷運工程局提供

桃園市捷運工程局今天表示，捷運綠線在八德擴大都市計畫區內的高架段工程進度超前，今天起提前撤除所有施工圍籬，並提供平面道路全線雙向各3車道，合計6車道的嶄新道路，方便用路人通行。

捷運局說明，捷運綠線在八擴的高架段先前因施工需求，於建德路仁德路至興豐路段，及興豐路建德路至中正一路段，使用中央分隔島與內側車道施作捷運橋墩，隨著捷運工程陸續完成，去年5月13日先行完成建德路仁德路至長興路段工程及撤圍籬，剩餘路段圍籬原本預計今年6月撤，經施工團隊的努力，提前2個月撤除與完成道路刨鋪，昨天中央分隔島緣石油漆及反光導標安裝完工，今天全線車道全新恢復通車。

捷運工程局長劉慶豐說，施工期間改變交通動線，感謝市民朋友支持與體諒，恢復全線通車前，市政府推動多項提升路口安全改善措施，除增加路幅及駕駛人通視視距，還增進行車的安全及舒適度，包括在各路口新設置行人庇護島及行人穿越線等行人友善設施，減少行人與轉彎車輛衝突，透過捷運工程一併優化交通，建構友善的人本交通環境。

捷運綠線八擴高架段除了於建德路恢復通車，捷運局也代辦建德至介壽路段的新闢道路工程，第1期工程為建德路至建國路段，總長763公尺，第2期工程為建國路至介壽路段960公尺，總長度1723公尺。第1期工程預計今年底打通建德路至建國路間的路段，規畫雙向各3車道，路口設有偏心左轉車道等友善設施，提供民眾往來建德路與建國路另一個便捷廊道。

第2期工程為建國路至介壽路段，仍需配合捷運綠線隧道工程的進度，預計明年進場施作2027年完工通車，屆時可從建德路經新闢道路直達介壽路，增加行的便利。第2期工程臨近建德路東側，將同時開闢2公尺寬的機車道及人行道，銜接既有道路至瑞源街，可與第1期工程同步完工並通車。

捷運綠線在八德擴大區內的高架橋墩工程完工，撤除所有圍籬重新加封平面道路。圖／捷運工程局提供
捷運綠線在八德擴大區內的高架橋墩工程完工，撤除所有圍籬重新加封平面道路。圖／捷運工程局提供

捷運 行人 車道

延伸閱讀

鹿港鎮古蹟文武廟修復工程今開工 預計2027年完工

強降雨侯友宜坐鎮 汐止崇德好室社宅工程阻排水釀災

陸戰66旅工程包商雇逃逸移工！移民署直衝營區逮6人 軍方罰包商66萬

新店名人豪宅區每逢尖峰必塞 安一路三期延伸工程紓緩

相關新聞

食安疑慮+1！桃園網友買燒臘便當驚見「新鮮加菜」...還在蠕動

近期食安風暴獲高度關注，不過桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得...

大雨沒用…石門水庫水位低迷還供水發電 專家：應替農民另找水源

石門水庫水位持續低迷仍供水發電，引發質疑。專家指出，基本上水庫發電不會耗水，問題是每年春耕水庫就放水，到了乾旱時才緊急調...

新竹棒球場外野紅土變色？市府：多雨期潮濕所致

斥資12億元的新竹棒球場工程因排水、土壤等缺失，工程停工迄今1年多，市府雖將移除覆土，但目前仍待結構技師公會進一步鑑定才...

桃市焚化廠2爐整修 民怨收運遲到、垃圾轉運量暴增

桃園市欣榮焚化廠本周起雙爐停爐整修，環保局事前掛保證，會避免延宕垃圾收運，但近日桃園區、中壢區仍有部分民眾反映垃圾車遲到...

桃捷運綠線八擴區圍籬全撤 增行人庇護島還要開新路

桃園市捷運工程局今天表示，捷運綠線在八德擴大都市計畫區內的高架段工程進度超前，今天起提前撤除所有施工圍籬，並提供平面道路...

新竹縣總圖書館明年開館！ 將展開為期1年室內裝潢

新竹縣立總圖書館進度持續超前，已預定明年下半年開館營運，預計近期土建結構工程完工後就會展開為期1年的室內裝潢，不僅有圖書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。