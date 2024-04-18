桃捷運綠線八擴區圍籬全撤 增行人庇護島還要開新路

桃園市捷運工程局今天表示，捷運綠線在八德擴大都市計畫區內的高架段工程進度超前，今天起提前撤除所有施工圍籬，並提供平面道路全線雙向各3車道，合計6車道的嶄新道路，方便用路人通行。

捷運局說明，捷運綠線在八擴的高架段先前因施工需求，於建德路仁德路至興豐路段，及興豐路建德路至中正一路段，使用中央分隔島與內側車道施作捷運橋墩，隨著捷運工程陸續完成，去年5月13日先行完成建德路仁德路至長興路段工程及撤圍籬，剩餘路段圍籬原本預計今年6月撤，經施工團隊的努力，提前2個月撤除與完成道路刨鋪，昨天中央分隔島緣石油漆及反光導標安裝完工，今天全線車道全新恢復通車。

捷運工程局長劉慶豐說，施工期間改變交通動線，感謝市民朋友支持與體諒，恢復全線通車前，市政府推動多項提升路口安全改善措施，除增加路幅及駕駛人通視視距，還增進行車的安全及舒適度，包括在各路口新設置行人庇護島及行人穿越線等行人友善設施，減少行人與轉彎車輛衝突，透過捷運工程一併優化交通，建構友善的人本交通環境。

捷運綠線八擴高架段除了於建德路恢復通車，捷運局也代辦建德至介壽路段的新闢道路工程，第1期工程為建德路至建國路段，總長763公尺，第2期工程為建國路至介壽路段960公尺，總長度1723公尺。第1期工程預計今年底打通建德路至建國路間的路段，規畫雙向各3車道，路口設有偏心左轉車道等友善設施，提供民眾往來建德路與建國路另一個便捷廊道。