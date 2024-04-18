新竹縣總圖書館明年開館！ 將展開為期1年室內裝潢

新竹縣立總圖書館進度持續超前，已預定明年下半年開館營運，預計近期土建結構工程完工後就會展開為期1年的室內裝潢，不僅有圖書室、自習室等常規空間，還設有上百席位的展演廳，就連戶外綠化營造都與東興圳融合，將成為竹北新地標。

新竹縣文化局表示，新竹縣立總圖書館就位於東興圳親水綠廊上，因此不僅要滿足縣民閱讀需求，更要符合民眾休閒活動利用，因此在總圖周邊設計採用尊重在地自然、人文及環境的方式呈現，成為東興圳水岸綠地延伸的一部分。

文化長章宗耀表示，總圖面積達13000多平方公尺，比新竹縣現有最大的圖書館文化局圖書館面積還大上近3倍，設計為地上4層樓、地下2層樓建築，規畫館藏將達50萬冊各式圖書，未來不僅是竹北新地標，更是新竹縣重要圖書典藏場所。

新竹縣總圖預計明年下半年完工啟用，不過目前施作至混凝土澆置、清水模等工序，進度稍為落後，文化局承諾會追上預定進度。為了滿足明年開館後迎來的志工人力缺口，文化局也展開志工召募，預計招募150名志工協助各項營運、導覽、圖書加工與閱讀推廣活動等工作。

文化局表示，只要是滿18歲以上的民眾都歡迎，預計5月1日起開放報名，有熱忱意願的民眾可自行選擇圖書組、導覽活動組或館藏發展組報名參與培訓，通過後將安排實習及專業教育訓練課程，讓志工能盡快上手，一同迎接明年竹縣總圖開館的重大時刻。