快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

新竹縣總圖書館明年開館！ 將展開為期1年室內裝潢

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣立總圖書館預定明年完工啟用，今年就會展開為期1年室內裝潢工程。圖／竹縣府提供
新竹縣立總圖書館預定明年完工啟用，今年就會展開為期1年室內裝潢工程。圖／竹縣府提供

新竹縣立總圖書館進度持續超前，已預定明年下半年開館營運，預計近期土建結構工程完工後就會展開為期1年的室內裝潢，不僅有圖書室、自習室等常規空間，還設有上百席位的展演廳，就連戶外綠化營造都與東興圳融合，將成為竹北新地標。

新竹縣文化局表示，新竹縣立總圖書館就位於東興圳親水綠廊上，因此不僅要滿足縣民閱讀需求，更要符合民眾休閒活動利用，因此在總圖周邊設計採用尊重在地自然、人文及環境的方式呈現，成為東興圳水岸綠地延伸的一部分。

文化長章宗耀表示，總圖面積達13000多平方公尺，比新竹縣現有最大的圖書館文化局圖書館面積還大上近3倍，設計為地上4層樓、地下2層樓建築，規畫館藏將達50萬冊各式圖書，未來不僅是竹北新地標，更是新竹縣重要圖書典藏場所。

新竹縣總圖預計明年下半年完工啟用，不過目前施作至混凝土澆置、清水模等工序，進度稍為落後，文化局承諾會追上預定進度。為了滿足明年開館後迎來的志工人力缺口，文化局也展開志工召募，預計招募150名志工協助各項營運、導覽、圖書加工與閱讀推廣活動等工作。

文化局表示，只要是滿18歲以上的民眾都歡迎，預計5月1日起開放報名，有熱忱意願的民眾可自行選擇圖書組、導覽活動組或館藏發展組報名參與培訓，通過後將安排實習及專業教育訓練課程，讓志工能盡快上手，一同迎接明年竹縣總圖開館的重大時刻。

圖書館 文化局 新竹

延伸閱讀

新竹市圖書總館最新進度曝光！預計2026年完工

宜蘭童玩節開跑詐騙集團出招 小心「600元禮券優惠」

新豐垃圾掩埋場又起火 竹縣府擬覓團隊進駐管理

校際同學藝術交流 新北推10校14檔藝術展覽

相關新聞

食安疑慮+1！桃園網友買燒臘便當驚見「新鮮加菜」...還在蠕動

近期食安風暴獲高度關注，不過桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得...

大雨沒用…石門水庫水位低迷還供水發電 專家：應替農民另找水源

石門水庫水位持續低迷仍供水發電，引發質疑。專家指出，基本上水庫發電不會耗水，問題是每年春耕水庫就放水，到了乾旱時才緊急調...

新竹棒球場外野紅土變色？市府：多雨期潮濕所致

斥資12億元的新竹棒球場工程因排水、土壤等缺失，工程停工迄今1年多，市府雖將移除覆土，但目前仍待結構技師公會進一步鑑定才...

桃捷運綠線八擴區圍籬全撤 增行人庇護島還要開新路

桃園市捷運工程局今天表示，捷運綠線在八德擴大都市計畫區內的高架段工程進度超前，今天起提前撤除所有施工圍籬，並提供平面道路...

新竹縣總圖書館明年開館！ 將展開為期1年室內裝潢

新竹縣立總圖書館進度持續超前，已預定明年下半年開館營運，預計近期土建結構工程完工後就會展開為期1年的室內裝潢，不僅有圖書...

登記參選民進黨苗栗縣黨部主委 陳詩弦提四大主軸

民進黨苗栗縣黨部改選，立委沈發惠辦公室主任陳詩弦今天登記參選縣黨部主委，陳詩弦強調他資歷完整，並提出四大主軸政見，要讓民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。