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食安疑慮+1！桃園網友買燒臘便當驚見「新鮮加菜」...還在蠕動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
近期食安風暴獲高度關注，不過有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。圖／翻攝自臉書爆料公社二社
近期食安風暴獲高度關注，不過有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。圖／翻攝自臉書爆料公社二社

近期食安風暴獲高度關注，不過桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。桃園衛生局接獲通報後前往稽查，發現現場有環境衛生、病媒出沒等多項缺失，要求限期改善，否則將依食品安全衛生管理法第8條規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

日前有網友於臉書爆料公社二社貼出照片及影片，只見該網友買了份燒鴨便當回家要打開時，卻發現有蛆正在便當上的蒸蛋、燒鴨上爬動，不仔細看還真的不容易發現，他表示「晚上買個便當.....結果打開之後，還沒吃就已經飽了....」

據了解，該店位在楊梅中山北路二段Google評價4.5顆星的燒臘店，衛生局接獲通報後，隨即前往稽查，現場查核環境衛生，見病媒出沒，且未有防止病媒侵入措施及未提具病媒防治紀錄、廚房地面積水、作業區牆面、設備及器具等不潔、食材未離地及覆蓋、束口、分裝食材未有品名及日期管理與供膳人員無體檢等多項缺失，已責令限期改善，若屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局說，業者已自主暫停作業加強環境清潔，將予以抽驗便當1份檢驗衛生標準，待檢驗結果後續處辦。

有網友留言表示，「這個沒有注意看會直接吃下去欸」、「檢舉食安衛生」、「代表這家老闆衛生不好，東西賣不完~ “死不丟” ！」、「有拿去給店家嗎？請店家老闆吃」、「好狂！這眼力真的要很好耶」、「都長蛆了 這應該會有很重的酸臭味吧⋯⋯」。

桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。桃園衛生局接獲通報後前往稽查，要求限期改善。圖／桃園衛生局提供
桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。桃園衛生局接獲通報後前往稽查，要求限期改善。圖／桃園衛生局提供
近期食安風暴獲高度關注，不過桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。圖／翻攝自臉書爆料公社二社
近期食安風暴獲高度關注，不過桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。圖／翻攝自臉書爆料公社二社
桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。桃園衛生局接獲通報後前往稽查，要求限期改善。圖／桃園衛生局提供
桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得還沒吃就已經飽了。桃園衛生局接獲通報後前往稽查，要求限期改善。圖／桃園衛生局提供

便當 衛生局

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