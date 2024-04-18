快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登記參選民進黨苗栗縣黨部主委 陳詩弦提四大主軸

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎等人，今天陪同陳詩弦（圖）完成登記參選民進黨苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影
行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎等人，今天陪同陳詩弦（圖）完成登記參選民進黨苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影

民進黨苗栗縣黨部改選，立委沈發惠辦公室主任陳詩弦今天登記參選縣黨部主委，陳詩弦強調他資歷完整，並提出四大主軸政見，要讓民進黨在苗栗更加發展，爭取黨員支持。

民進黨縣黨部改選，縣議員陳光軒4月16日單槍匹馬登記參選，陳詩弦由行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、縣議員羅貴星、陳春暖、邱毓興、翁杰等人陪同完成登記，登記到明截止，不出意外將是陳光軒、陳詩弦2搶1局面。

陳詩弦表示，曾經擔任2024總統當選人賴清德苗栗競選總部副總幹事，也有頭份市民代表的經驗，並擔任過徐定禎在頭份市長任內特別助理，縣黨部有縣代表、執行委員、評議委員歷練，全方位可以有效溝通、力求團結。

他競選黨部主委政見上有四大主軸，包括捍衛台灣價值，堅守本黨核心理念；增設18鄉鎮服務處，定期至各服務處辦理黨公職座談，並提供法律諮詢及弱勢關懷、急難救助服務；定期舉辦多元化活動、社區關懷、親子活動以擴大在地民眾接觸；舉辦青年培訓營加強青年政治參與，

陳詩弦說，期盼透過這四大主軸的強化，讓民進黨在苗栗更加發展，他有信心，會用最完整的資歷來團結苗栗，用最謙虛的態度來傾聽黨員的聲音，用最踏實的腳步來領導縣黨部，一步一步走向更好的未來。

行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎（左四）等人，今天陪同陳詩弦（左五）完成登記參選民進黨苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影
行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎（左四）等人，今天陪同陳詩弦（左五）完成登記參選民進黨苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影

民進黨 議員 陳詩弦 青年

延伸閱讀

余天不選新北黨部主委 李坤城：應該就是蘇巧慧了

「知中派」鄭文燦將掌海基會 綠委指兩岸融冰正面訊號

傅崐萁將率藍委團訪陸 民進黨立委齊轟

余天棄選新北黨部主委 蘇巧慧曝李亞萍聯繫她講這些事

相關新聞

食安疑慮+1！桃園網友買燒臘便當驚見「新鮮加菜」...還在蠕動

近期食安風暴獲高度關注，不過桃園有網友於臉書po出近期前往桃園楊梅某燒臘店買便當當晚餐，一回家要吃時發現便當裡有蛆，嚇得...

大雨沒用…石門水庫水位低迷還供水發電 專家：應替農民另找水源

石門水庫水位持續低迷仍供水發電，引發質疑。專家指出，基本上水庫發電不會耗水，問題是每年春耕水庫就放水，到了乾旱時才緊急調...

新竹棒球場外野紅土變色？市府：多雨期潮濕所致

斥資12億元的新竹棒球場工程因排水、土壤等缺失，工程停工迄今1年多，市府雖將移除覆土，但目前仍待結構技師公會進一步鑑定才...

桃捷運綠線八擴區圍籬全撤 增行人庇護島還要開新路

桃園市捷運工程局今天表示，捷運綠線在八德擴大都市計畫區內的高架段工程進度超前，今天起提前撤除所有施工圍籬，並提供平面道路...

新竹縣總圖書館明年開館！ 將展開為期1年室內裝潢

新竹縣立總圖書館進度持續超前，已預定明年下半年開館營運，預計近期土建結構工程完工後就會展開為期1年的室內裝潢，不僅有圖書...

登記參選民進黨苗栗縣黨部主委 陳詩弦提四大主軸

民進黨苗栗縣黨部改選，立委沈發惠辦公室主任陳詩弦今天登記參選縣黨部主委，陳詩弦強調他資歷完整，並提出四大主軸政見，要讓民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。