登記參選民進黨苗栗縣黨部主委 陳詩弦提四大主軸

民進黨苗栗縣黨部改選，立委沈發惠辦公室主任陳詩弦今天登記參選縣黨部主委，陳詩弦強調他資歷完整，並提出四大主軸政見，要讓民進黨在苗栗更加發展，爭取黨員支持。

民進黨縣黨部改選，縣議員陳光軒4月16日單槍匹馬登記參選，陳詩弦由行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、縣議員羅貴星、陳春暖、邱毓興、翁杰等人陪同完成登記，登記到明截止，不出意外將是陳光軒、陳詩弦2搶1局面。

陳詩弦表示，曾經擔任2024總統當選人賴清德苗栗競選總部副總幹事，也有頭份市民代表的經驗，並擔任過徐定禎在頭份市長任內特別助理，縣黨部有縣代表、執行委員、評議委員歷練，全方位可以有效溝通、力求團結。

他競選黨部主委政見上有四大主軸，包括捍衛台灣價值，堅守本黨核心理念；增設18鄉鎮服務處，定期至各服務處辦理黨公職座談，並提供法律諮詢及弱勢關懷、急難救助服務；定期舉辦多元化活動、社區關懷、親子活動以擴大在地民眾接觸；舉辦青年培訓營加強青年政治參與，