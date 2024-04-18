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新竹棒球場外野紅土變色？市府：多雨期潮濕所致

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府說，棒球場目前由教育處轄下體育場進行日常管理，採定期割草及每日巡視等維護工作。圖/新竹市府提供
市府說，棒球場目前由教育處轄下體育場進行日常管理，採定期割草及每日巡視等維護工作。圖/新竹市府提供

斥資12億元的新竹棒球場工程因排水、土壤等缺失，工程停工迄今1年多，市府雖將移除覆土，但目前仍待結構技師公會進一步鑑定才能後續動作。然而棒球場近日被發現外野警戒區紅土變色，對此，市府指出，這可能是先前多雨期潮濕所致，非因體育場人員未割草造成。

市府說，棒球場目前由教育處轄下體育場進行日常管理，採定期割草及每日巡視等維護工作，停車場區域則由交通處管理。整個棒球場工程正朝部分驗收結算方向進行，草地紅土以外區域仍以驗收結果判定是否合格或需缺失改善。

市府表示，體育場派駐的管理員非常認真，每日負責周邊場地清潔工作，並定期使用大型割草機進行草皮維護。除了例行巡視外，也加強噴灌灑水次數。另外棒球場電梯、機電、消防設施均每月巡檢，並依規申報使用許可。

工務處表示，目前棒球場工程停工期間，相關球場維護及日間巡查為體育場處理，若於平日巡查接獲設施或燈具損壞，工務處仍將責成廠商進行處理，以維護市府及市民權益。

教育處指出，新竹棒球場依促進民間參與公共建設法，採OT方式委託龍來球場股份有限公司經營管理，龍來公司因配合市府辦理球場工程改善作業，自去年5月1日起OT案暫停營運迄今，棒球場營運資產亦於去年5月8日全數點還予市府，並由體育場代為管理。教育處每月皆會派員至棒球場了解維護管理情形及抽點營運資產現況，確保球場改善作業完成，以供後續OT案重啟營運。

教育處補充，棒球場重啟的規畫設計案刻正進行中，盼能儘速完備球場改善的細部設計，還給市民一座安全且功能完善的球場。

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