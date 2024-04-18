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大雨沒用…石門水庫水位低迷還供水發電 專家：應替農民另找水源

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園今早下大雨，但石門水庫蓄水率仍維持約24％，幫助不大。圖／取自「桃園景點即時影像」
桃園今早下大雨，但石門水庫蓄水率仍維持約24％，幫助不大。圖／取自「桃園景點即時影像」

石門水庫水位持續低迷仍供水發電，引發質疑。專家指出，基本上水庫發電不會耗水，問題是每年春耕水庫就放水，到了乾旱時才緊急調度埤塘和河川水源，「每年都在賭，結果手氣越來越差」，呼籲政府應設法留住水庫裡的水，再另外幫農民尋找水源，避免水庫的水過度消耗。

石門水庫每天供應北桃園的民生產業及農業用水，排放至桃園大圳供應各項用水前，會先經過電廠發電。近期缺電問題浮上檯面，外界質疑，中央疑為增加發電加大力道供水。北區水資源分署則澄清，水庫操作是以滿足用水需求為原則，發電是附帶效益，強調並無任何水源浪費。

中央大學土木系特聘教授吳瑞賢今受訪表示，石門水庫發完電的水會先留在後池，再往下送到石門大圳供應各類用水，基本上不會浪費，無須過度擔心。

不過吳瑞賢指出，政府直到乾旱發生後，才開始調度埤塘和河川水源，動作太晚，每年春耕時水庫的水也直接供灌「放好放滿」，每次都像在賭博，結果這幾年氣候變遷加劇，手氣越來越差，導致每年都在擔憂水情。

「水庫本來提供農業用水的部分，應該想辦法不要用。」吳瑞賢說，政府應設法將水庫的水留在水庫裡，再另外幫農民找水源，除提早調度河川用水，也應適度開放農民抽地下水灌溉。

他直言地下水長期被汙名化，其實台北、台中等城市地下水位都太高，反而對土壤液化潛勢不利，中大也發現，桃園沿海地下水出流現象強勁，每年出流量多達1億公噸，相當半座石門水庫容量，這些水抽出來都不會有問題，儘管這些投資可能久久才用到一次，但發生問題時，得到的效益就是百倍。

吳瑞賢坦言，水庫的水若不作為農業用水，可能會引發反彈，農民要抽地下水可能也要額外付電費等成本，但為減少缺水風險，政府應對農民說明並好好補償，「農水署不可能出面處理這些事情，但政府高層要重視。」

地下水 石門水庫 農民

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