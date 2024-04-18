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楊梅一號社宅公益棟沒門禁憂安全疑慮 住宅處：可研商

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
斥資逾13億興建的楊梅一號社宅，位在金龍一路及金龍三路上，住宅棟這個月起租。圖／桃園住宅處提供
斥資逾13億興建的楊梅一號社宅，位在金龍一路及金龍三路上，住宅棟這個月起租。圖／桃園住宅處提供

桃園楊梅一號社宅分為住宅棟及公益棟，公益棟去年9月啟用，而住宅棟今年4月起租，不過原在公益棟的管理中心移至住宅棟，導致沒門禁，大樓內還有幼兒園、托嬰中心，擔心人員複雜，建議設門禁管制。桃園住宅發展處回應，公益棟性質相當於服務公眾行政大樓，若各使用單位有共同管理之需，甚至決議設置門禁，可共同研商妥適管理模式，並由住宅處協助改善硬體事宜。

斥資逾13億興建的楊梅一號社宅，位在金龍一路及金龍三路上，公益棟去年5月點交，包含幼兒園、公托中心、終身學習服務據點、家照者支持據點、社區日間作業設施（小作所）、居家托育服務中心及市民活動中心等，而住宅棟214戶本月起租。

市議員周玉琴表示，住宅棟啟用後，原本設在公益棟1樓管理中心遷移至住宅棟，衍生公益棟沒有門禁管制，任何人可自由進出每個樓層，造成設置於公益棟各樓層的幼兒園、社區大學、日照據點與市民活動中心衍生非常大的安全隱憂。

周玉琴建議於公益棟增設「門口對講機」到內部樓層，由每個機構自己管控門禁，對講機連線到住宅大樓的管理中心，省錢節省人力又確保安全。

住宅處回應，公益棟性質相當於服務公眾行政大樓，若各使用單位有共同管理之需，甚至決議設置門禁，可共同研商妥適管理模式，並由住宅處協助改善硬體事宜。

住宅處說，目前公益棟於早上7時由公托中心開門，晚上9時由社福單位關門，民眾在該等單位上班或營運時段內，均可市民活動中心、社區大學入內參與活動、洽公或尋求協助服務全區及戶外安全維護，仍由社宅物管中心負責。

斥資逾13億興建的楊梅一號社宅，位在金龍一路及金龍三路上，有公益棟及住宅棟。圖／桃園住宅處提供
斥資逾13億興建的楊梅一號社宅，位在金龍一路及金龍三路上，有公益棟及住宅棟。圖／桃園住宅處提供
斥資逾13億興建的楊梅一號社宅公益棟管理中心移至住宅棟，導致沒門禁，憂心有安全疑慮。圖／桃園住宅處提供
斥資逾13億興建的楊梅一號社宅公益棟管理中心移至住宅棟，導致沒門禁，憂心有安全疑慮。圖／桃園住宅處提供

公益 幼兒園 社宅

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