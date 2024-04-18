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及時雨帶來雨後春筍契機 獅潭農會盼竹筍收購逾30萬斤

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年桂竹筍產季已至，獅潭鄉農會4月8日開始收購，殺青後加工成桶筍、真空包竹筍。聯合報資料照片
今年桂竹筍產季已至，獅潭鄉農會4月8日開始收購，殺青後加工成桶筍、真空包竹筍。聯合報資料照片

苗栗縣是國內桂竹筍重要產區，今年產季已至，獅潭鄉農會上周率先開始收購，殺青後加工成桶筍、真空包竹筍，10天來已加工近10萬台斤，上午一場大雨，讓竹筍有出現「雨後春筍」的爆量契機，農會希望今年能創造超過30萬台斤的成果。

苗栗縣的桂竹筍面積遼闊，包括南庄、獅潭、泰安、大湖都有大面積產區，4月至5月初的產期，雨水是影響產量的一大關鍵。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，獅潭桂竹筍產區有2000多公頃，但有管理採收的面積約250至300公頃，其中100多公頃參加「友善栽培」，3年後可升級為有機栽培；獅潭農會投入數千萬元改善設備 及生產環境，擁有縣內唯一合法登記的桂竹筍加工廠，並有ISO22000驗證，可生產桶筍及袋裝桂竹筍，在目前國內重視食安、產地溯源的條件下，讓農會的桂竹筍行銷占有相當大優勢。

黃煥祥表示，獅潭農會4月8日開始收購桂竹筍加工，當時因產量少，每斤以35元價格收購，近日來每天收購都有1萬多斤，因收購量大增，收購價已調降為25元，目前18斤裝桶筍訂單已逼近1萬桶，比去3000多桶大幅增加。

他指出，目前農會每天分上、下午2個時段收購桂竹筍，因物價上漲等因素，今年18斤裝加工桶筍售價1200元、2斤裝真空包加提袋250元，至於收購價會隨竹筍收購量大增降低，但農會仍將維持最低20元的收購價格，保障筍農權益。

今年桂竹筍產季已至，獅潭鄉農會4月8日開始收購，殺青後加工成桶筍、真空包竹筍。聯合報資料照片
今年桂竹筍產季已至，獅潭鄉農會4月8日開始收購，殺青後加工成桶筍、真空包竹筍。聯合報資料照片
今年桂竹筍產季已至，獅潭鄉農會4月8日開始收購，殺青後加工成桶筍、真空包竹筍。聯合報資料照片
今年桂竹筍產季已至，獅潭鄉農會4月8日開始收購，殺青後加工成桶筍、真空包竹筍。聯合報資料照片

售價 苗栗縣 農會

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