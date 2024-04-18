桃園台北今早停電共4起…影響1.1萬戶 台電：絕大多數已復電

桃園繼昨天多起停電後，今早再發生三起停電，上午不到8點，龍潭區有近萬戶停電，經搶修，目前已全數復電；桃園區桃鶯路一帶7點14分就停電，17戶受影響，台電派人修中；台北市的停電更早，清晨7點不到，萬華區1千多戶停電，經搶修後，現已全數復電。

台電18日上午陸續發生停電，集中在北部地區，桃園最多件，受影響戶數也最多。桃園市龍潭區三林里、大平里、民有路，上午7點56分饋線跳脫，造成4605戶停電；桃園市龍潭區中正路、中興路一帶，18日上午7點57分饋線跳脫，造成5332戶停電，以上停電地區目前供電已恢復正常。

不過，桃園市桃園區桃鶯路一帶，18日清早7點14分發生停電，造成17戶停電，事故原因待查，台電雖已派人搶修，但中午為止尚未復電。

台北市今天清晨也遇停電，台電表示，18日一大早6時56分因清晨大雷雨影響設備不良造成萬華區大理街、三水街一帶共1138戶停電，上午9點多已全數恢復供電。