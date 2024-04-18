新竹市圖書總館最新進度曝光！預計2026年完工

新竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工，有民眾反映，原市立圖書館舊館拆除後，總圖工程已搭起圍籬許久，不曉得何時竹市才會有完整的圖書總館，希望相關單位公布工程進度；市府文化局回應，目前進度約19%，預計2026年可完工。

竹市總圖工程位於原市立圖書館，舊館拆除後已搭起圍籬，市府2019年啟動總圖計畫，並計畫將地上停車場地下化，2020年上網招標，卻遇上台積電等大廠紛紛擴廠，造成營造業大缺工，加上原物料價格大漲，工程歷經12次流標，經調整後終於在前年發包。

文化局表示，市府全力推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程，由日本「自然派建築師」平田晃久與國內知名建築師郭旭原共同設計，順應風城氣候，引進大量自然天光，以「知識峽谷」的概念，打造深富人文、綠能、智慧、舒適等特色的圖書館。

文化局指出，新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程，於2019年獲教育部及交通部經費補助約5.3億元，市府自籌9.4億元，中央與地方合力挹注共14.7億元，於文化局圖書館原址重建，前年10月26日開工，目前進度約19%，正進行筏基層基礎版下層筋鋼筋綁紮工項，並同步規畫資訊設備及服務空間等內容。

文化局表示，新竹市圖書館新總館為竹市重大文化建設之一，為地上四層地下二層的建築體，樓地板面積約一萬平方公尺，較舊總圖書館約大上三倍，在空間機能規畫上，以打造一個科技化、分眾化、舒適化，符合現代生活美學、功能完善的現代化圖書館為目標，並依據不同年齡層讀者屬性設有兒童、青少年、樂齡閱讀區、視障學習區及新竹學專區，以及展覽空間、討論室、數位學習區等多功能區域。