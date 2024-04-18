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賴清德推桃竹苗大矽谷 蘇俊賓：和水電部署落差太大

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
準總統賴清德（左三）選前提出「桃竹苗大矽谷計畫」，但近期缺水、缺電議題引發關注。桃園市副市長蘇俊賓呼籲，中央追求亮點產業計畫時不該忘記配套。本報資料照片
準總統賴清德（左三）選前提出「桃竹苗大矽谷計畫」，但近期缺水、缺電議題引發關注。桃園市副市長蘇俊賓呼籲，中央追求亮點產業計畫時不該忘記配套。本報資料照片

準總統賴清德選前提出「桃竹苗大矽谷計畫」，但近期缺水、缺電議題引發關注。桃園市副市長蘇俊賓表示，目前電力與水資源部署都與規畫落差太大，中央追求亮點產業計畫時不該忘記配套；另位副市長王明鉅也說，頻繁發生跳電很糟糕，對於水電議題，今天他將在行政院會上發言呼籲改善。

桃園已連3天停電影響上萬戶，同時石門水庫蓄水率只剩24％。蘇俊賓表示，行政院1個多月前通過桃竹苗大矽谷計畫，稱要優化園區硬體建設，鼓勵創新、培育人才、深耕在地前瞻技術，這些政策立意良善，市府都支持，但他也須扮演「烏鴉」，因為桃竹苗4縣市中，桃園就業人口超過55%，交通、水、電、醫療等缺口若未預先部署，隨投資逐步落實，產業環境將更加嚴峻。

「我們歡迎大矽谷，但是更迫切需要配套。」蘇俊賓說，目前電力與水資源部署，與未來的大矽谷規畫落差太大，現在是4月中旬，還沒到真正的夏天，卻已感受到用電的不穩定，桃園多地發生大停電，石門水庫水位持續下降，都讓市府繃緊神經。

蘇俊賓表示，新內閣上路在即，應該開始認真思考資源配置，追求亮點產業計畫同時，該有的配套政策也要同步上路，並認真盤點目前推動的每項政策，所需的交通、水資源、能源、基礎民生配套及國土配套是不是都到位。

王明鉅表示，桃園連3天停電，今早龍潭又停4605戶，原因都稱是「饋線跳脫」；事實上，台電因為賠錢，到底有多少經費花在維修基礎設備上，外界不得而知，頻繁的跳電和供電減壓會不會造成進一步傷害，也令人質疑，中央應有所因應。

王明鉅說，面對石門水庫水位持續下探，他認為可將水資源回收處理中心處理好的放流水作為農業灌溉，尤其桃園每天有10萬噸放流水，對節省石門水庫用水有很大幫助；雖中央認為放流水氮氨濃度較高，有所顧慮，但其實這些成分正是植物需要的肥料，使用放流水灌溉的稻米，不管是口感或產量都比單純使用河水的對照組好很多，盼中央可改變思維。

桃園 石門水庫 蘇俊賓 賴清德

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