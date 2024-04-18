台積聯手Gogoro 共享機車新竹上路

Gogoro與台積電再次合作，在新竹縣市提供GoShare共享機車服務，即日起在新竹縣市都能租借，2年內，清大與陽明交大學生租車也享9折優惠。

Gogoro創辦人陸學森表示，在台灣每9人就有1人使用過Gogoro服務，電動車通勤已成為一種解答。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，新竹縣市是全台使用換電電動機車比例最高的地方，每30人就有1人，因此這次與台積電在新竹合作已經完成75處新換電站建置，新竹地區的換電站更是每2站就有1站是由台積電協力營運，且在6都及竹苗合作建置15處由綠電供電的換電站。

台積電資深副總何麗梅表示，台積電2022年就首度與Gogoro在台中合作推出GoShare，如今新竹也上線，台積電希望拋磚引玉引領減碳，董事長劉德音更特別指示要給清華大學及陽明交大學生GoShare優惠，希望培養學生綠能意識。

新竹縣長楊文科、竹科管理局長王永壯及新竹市副市長邱臣遠都感謝Gogoro與台積電合作造福民眾，讓共享機車在新竹上路。

竹科管理局長王永壯更歡迎其他共享機車業者進駐新竹，科管局將提供土地設換電站。