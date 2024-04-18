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尖石鄉垃圾費隨袋徵收 旅宿、溫泉業者抗議

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋吳傑沐／連線報導
尖石20多名溫泉、民宿業者昨齊聚新竹縣府抗議，要求鄉所調降垃圾隨袋徵收費用。記者黃羿馨／攝影
尖石20多名溫泉、民宿業者昨齊聚新竹縣府抗議，要求鄉所調降垃圾隨袋徵收費用。記者黃羿馨／攝影

新竹尖石鄉實施事業垃圾處理費隨袋徵收，政策引發當地旅宿及溫泉業者反彈，20多人昨天到縣府門口拉布條抗議，要求降價並公開費用流向及用途；環保局長蕭宏杰雖代表縣長楊文科接下陳情書，但他表示公所有執法的彈性。尖石鄉長曾國大承諾收費價格為滾動式檢討，價格會持續與當地旅宿業溝通討論。

漲垃圾費惹反彈 大湖暫緩

另外，苗栗縣竹南焚化爐今年初開始，垃圾處理費由每公噸1200元調漲到1600元，造成鄉鎮公所財政負擔增加，大湖鄉旅宿餐飲目前依規模大小，每月得繳3百元和6百元垃圾處理費，但公所有意依營利場所項目及規模調漲收費標準，漲幅從2倍到5倍不等，也引發反彈，業者揚言丟雞蛋；鄉長黃惠琴表示，公所虛心接受民眾反映，已暫緩施行。

尖石鄉觀光產業發達，目前約有290家溫泉、民宿及露營業者，大量遊客衍生大量事業廢棄物，造成當地垃圾清運量能吃緊，鄉公所去年底通過自治條例，決定對鄉內營業單位開徵垃圾處理費，但業者反映收費過高，雙方協商多次無結果，最後走上街頭。

業者羅小姐支持垃圾處理費隨袋徵收，但她認為現行收費不合理。她指出，尖石鄉14公升的垃圾袋每袋徵收12元，75公升的袋子則是每袋48元，同樣容量在雙北只收5元和27元，相差甚遠，就算是台中市石岡區的隨袋徵收方案，10公升只要3元，100公升也只收30元，都比尖石便宜。

尖石鄉長曾國大表示，山區清運垃圾以3.6公噸的清潔車為主，每趟清運的油料、新竹市焚化爐代燒費以及人事費用等支出約11500元，以每趟150袋75公升的垃圾計算，每袋清運價格大約在77元，目前每袋收費48元已經調降過的價格，是否還有降價空間，有待年底新竹縣焚化廠試營運後滾動調整。

尖石鄉 新竹 鄉長

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