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兒少發展帳戶助存第一桶金 苗縣表揚績優存戶

中央社／ 苗栗縣17日電

苗栗縣配合中央推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，為經濟弱勢孩童儲備未來人生第一桶金，縣內開戶率已逾65%，今天針對穩定儲蓄繳存家戶辦理表揚活動。

苗栗縣政府社會處表示，兒少發展帳戶自民國106年起開辦，家長協助符合資格兒少開戶後，每月存入新台幣500至1250元不等金額，政府將以1:1方式相對提撥同等金額幫忙儲蓄，直至小朋友年滿18歲，可獲得最高54萬元的就學、就業或創業基金。

社會處指出，縣內符合105年1月1日後出生的低收及中低收兒少672人，開戶人數443人，開戶率已逾65%；縣府每年針對穩定儲蓄6個月及穩定儲蓄1年的開戶者提供500元至2500元的額外獎勵金。

社會處統計，112年績優繳存家戶共176人，總計發放29萬7000元獎勵金，今天在頭份親子館舉辦表揚活動，邀請其中10戶家戶代表。

受表揚家戶中，有4歲小朋友自出生月份起就開始儲蓄，至今已累積超過10萬元；另有一家戶3名孩子每個月都繳存1250元的最高金額，家長希望作為孩子們未來升學、工作的儲備基金。

苗栗縣長鍾東錦表示，兒少發展帳戶十分有意義，結合中央與地方政府的心意與祝福，縣府更編列獎勵經費鼓勵家戶持續存錢，讓家戶養成存款的習慣，也培養孩子的儲蓄理財觀念，將來孩子們成年後就能獲得幾十萬元，未來不論在創業或就學都可以靈活使用，不無小補。

鍾東錦說，儘管存錢過程可能艱難且充滿挑戰，但只要每月能存下500元、1000元或1250元，就能為孩子的未來教育、就業及創業打下基礎，呼籲符合資格但尚未加入的家戶踴躍參與。

創業 鍾東錦

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