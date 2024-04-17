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新豐垃圾掩埋場又起火 竹縣府擬覓團隊進駐管理

中央社／ 新竹縣17日電

新豐垃圾掩埋場今天又起火，新竹縣政府指出，新建焚化爐預計明年中旬啟用，為減少掩埋場災害風險，16日發文向環保署爭取補助，將找團隊進駐管理，將危害降到最低。

新竹縣新豐垃圾掩埋場自今年起發生多起火警，造成附近地區飄惡臭。今天凌晨掩埋場又發生火警，新竹縣消防局表示，現場因木屑堆起火燃燒，初估燃燒面積為500平方公尺，火勢已撲滅。

為降低掩埋場災害風險，新竹縣環保局向中央社記者表示，後續將以專案管理計畫，擬委託民間專業進駐新豐垃圾掩埋場，縣府已在16日發文環保署爭取補助，希望藉此強化掩埋場管理，期盼能獲得核定。

環保局指出，專案管理計畫的工作項目，包括建立場區出入管理機制、監視系統維護、場區廢棄物整理、巡檢並維護場區環境及消防設施、火災消防緊急應變等。

有關短期因應作法，環保局表示，以機具及水車加強暫置垃圾區灑水、翻堆作業，減少熱量積蓄，降低火災發生的機率。

針對新竹縣焚化爐興建案，環保局指出，整體進度持續推進，預計年底可投料試車、明年中開始商轉，屆時將可大幅減少垃圾堆置量。

新竹 環保局

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