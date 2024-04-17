竹縣新埔關西2鎮3里1千戶 24日停水8小時
台灣自來水公司今天表示，因辦理施工，新竹縣新埔鎮五埔里、四座里，以及關西鎮東平里，24日上午9時至下午5時停水8小時，影響戶數約1090戶，請民眾提早儲水備用。
台水公司發布新聞資料指出，第三區管理處竹北營運所為辦理「分區計量管網新設水量計斷管連絡」停水施工，將在4月24日上午9時至下午5時止，共計8小時停水。
自來水公司說，停水區域包含新埔鎮的五埔里、四座里，以及關西鎮的東平里，影響戶數共約1090戶。
自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
自來水公司說，建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。
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