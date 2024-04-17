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新竹漁港完成3座岸水岸電設施 漁民使用水電更方便

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹漁港岸水岸電設施完成，提供漁民使用。圖／竹市府提供
新竹漁港岸水岸電設施完成，提供漁民使用。圖／竹市府提供

新竹市政府爭取經濟部水利署北區水資源分署補助經費，近日於新竹漁港西側碼頭、波光市集前及漁管所前凸堤處完成設置3座岸水岸電設施，漁民可利用岸水岸電設施加水、充電及使用儲值卡付費等功能。今年度將持續進行新竹漁港碼頭階梯防滑蓋板更新及航道輔助警示燈的修繕工程，以提高漁民作業時的安全性。

市府秘書長張治祥今天會同經濟部水利署副署長黃宏莆、北水分署長江明郎、新竹區漁會理事長彭木泉及總幹事童錦杰，一同至新竹漁港現場視察使用情形，並由海順號彭船長示範岸水岸電設施加水、充電及使用儲值卡付費等便民功能。

張治祥表示，市府非常重視漁民需求，持續向漁業署爭取前瞻水環境計畫經費逾4億元，包括改善下陷的碼頭路面、新設漁具倉庫及規畫漁民作業區等，同時在漁港南側及東側碼頭邊設置7座岸水岸電設備。

此外，因外籍漁工增加，市府也打造充滿中東異國風情的伊斯蘭庭園，並增設伊斯蘭祈禱室及盥洗室，以滿足外籍漁工宗教及休憩需求。

張治祥說，感謝經濟部水利署北區水資源分署補助，讓市府得以，分別設置3座岸水岸電設施，讓漁船靠岸整補時可更加方便，可減少空氣、噪音汙染的發生，更提供漁民舒適作業環境。

產發處補充，市府透過北區水資源分署經費挹注約1447萬元，目前已完成2場魚苗放流、海洋資源調查監測、簡易船架設置及3座岸水岸電設備，今年度將持續進行新竹漁港碼頭階梯防滑蓋板更新及航道輔助警示燈的修繕工程。

新竹漁港岸水岸電設施完成，提供漁民使用。圖／竹市府提供
新竹漁港岸水岸電設施完成，提供漁民使用。圖／竹市府提供

新竹 漁民 碼頭

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