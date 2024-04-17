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解決農灌用水不足 楊梅水資源中心試辦再生水供灌

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
石門水庫水位持續下探，今天蓄水量4976萬立方公尺、蓄水率24.2%，水情已接近2021年桃園大旱同期狀況，若水情持續不樂觀，恐影響桃園一期稻作「抽穗期」用水需求（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
石門水庫水位持續下探，今天蓄水量4976萬立方公尺、蓄水率24.2%，水情已接近2021年桃園大旱同期狀況，若水情持續不樂觀，恐影響桃園一期稻作「抽穗期」用水需求（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

石門水庫水位持續下探，今天蓄水量4976萬立方公尺、蓄水率24.2%，水情已接近2021年桃園大旱同期狀況，若水情持續不樂觀，恐影響桃園一期稻作「抽穗期」用水需求，農民憂心，市長張善政也說「要有最壞打算」；桃園市水務局表示，楊梅水資源中心正試辦「放流水再利用農業供灌推廣計畫」，成效不佳，希望未來有機會廣泛運用。

桃園市水務局指出，桃園1天約有10萬噸放流水，來源包含工業用水10.8%、生活用水19.7%和農業用水69.5%，而農業的放流水又分養殖７％、畜牧１％、灌溉92%，其實這些放流水經過水資源中心淨化處理都可以再利用，除了供工業區和民生次級用水使用，處理得宜也能作農業灌溉用水。

水務局長劉振宇表示，1公頃的水稻田在生長期間大約需要1萬噸的水資源，楊梅水資源中心1天約能生產6千噸再生水，自2021年試辦放流水再利用農業供灌推廣計畫，在特定範圍支援正常農業供灌，供應情況尚屬游刃有餘，目前供灌面積從3公頃擴大到30多公頃，觀察再生水在不同規模的供灌情況對稻作產量、品質及環境生態有何影響。

劉振宇表示，農業部針對灌溉用水有18項水質檢測標準，再生水符合其中17項，只有氮氨濃度5到6ppm超過標準值3ppm，不過氮氨屬植物養分，可減少稻作氮肥的使用量，去年收成的稻米經過檢驗也均無食氨一律，因此還在向農業部爭取，盼農業部對於再生水供灌一事能放寬水中氮氨濃度的標準值。

劉振宇表示，桃園下水道系統接管工程還在進行，若接管都完成，一天大概有40萬噸的放流水可回收再利用，屆時再生水的產量約能到達1天20、30萬噸，十分可觀，盼能達到「工業不停工、農業不停灌」目標。

桃園 水資源 農業部

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