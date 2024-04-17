強震毀損房屋！桃園從優補助修繕 沒紅黃單也能申請

桃園市逾600處房屋在0403地震過後傳受損，市府安排建築及結構技師鑑定，共開出7張紅單與44張黃單警示住戶必須撤離或注意。市長張善政今在市政會議公布桃園市震後修繕特別計畫，針對紅黃單分別開出最高150萬元和100萬元修繕補助，同時也推簡易都更維整計畫，都更案有條件直接送審，補助額度也從1千萬元調高到1500萬元。

張善政指出，0403地震不僅花蓮災情慘重，桃園也有災情，這段時間，都發局接獲建築物受損通報共計681件，其中有618件需要技師鑑定安全，這2個禮拜建築技師和結構技師都疲於奔命，大致都完成鑑定，最後認定7處建築物有安全疑慮、住戶必須撤離安置，因此開出紅單，另外認44處建築結構受損需補強而開出黃單。

針對桃園房屋災情，都發局共有3巷補助計畫。第一是紅黃單案件修繕補助，只要被判定為紅單案，市府全額補助，但每件上限150萬元，黃單則85%補助修繕費用，上限為100萬元，希望能協助住戶盡速修復，撤銷紅黃單，保障居住安全。

其次，都發局也推簡易都更整維計畫，只要管委會取得100%住戶同意都更，即免成立都更會，無須走都更公展、公聽會程序，直接送審議會審議，且補助額度從45%、上限1000萬元調高為75%、上限1500萬元，不須循中央都更整維繁複的程序申請補助。

最後，都發局因應此次地震災情，今年增加2千萬元公寓大廈修繕補助預算，協助社區解決公共空間因地震造成的屋頂牆面裂縫及漏水等問題，沒有紅黃單限制，全市有需求的公寓大廈都可申請，依據技師近日走訪社區鑑定情形，建管處初估有200個社區能獲得補助。

開放全市有需求的公寓大廈都可使用的「加碼公寓大廈修繕補助」：因應本次震災，我們增加今年公寓大廈修繕補2千萬元的預算，各公寓大廈委員符合資格者都可以提出申請，沒有紅黃單的限制，以速解決社區公共空間因震後裂縫破損、屋頂平台裂縫漏水等問題，建管處初估近200個社區可獲得補助。