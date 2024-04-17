新竹天后宮將辦「竹塹城巡安」 6媽祖廟遶境竹市

奉祀天上聖母媽祖超過360年的「新竹天后宮」，4月28日將舉辦「竹塹城巡安」活動，曾獲國畫大師張大千題字贈匾的天后宮原名「新后宮」，日治時期因日人打壓，供奉神像一度暫奉民宅才獲保全。現任宮主林淑玲表示，28日舉辦的「竹塹城巡安」活動，由公益團體崇善會、三民社區發展協會等共同辦理，這也是新竹天后宮60周年慶的活動之一，當天將有其他縣市6家媽祖廟共同參與遶境，歡迎各地信眾一起體驗竹市區12公里徒步隨香的宗教活動。

林淑玲是新竹天后宮第三代宮主，正職在竹科大廠擔任會計，她說，宮廟也有傳承歷史、延續文化的職責，希望透過這一次的活動，帶領年輕人徒步認識竹塹城。

林淑玲說，「竹塹城巡安」活動規畫遶經竹蓮寺、天公壇、長和宮、新竹都城隍廟、東寧宮等新竹市區重要廟宇，主要用意在於讓參加的年輕人認識新竹廟宇文化，報名到4月25日截止。

新竹天后宮管理委員會表示，該宮奉祀的天上聖母，原為福建省莆田縣湄洲島聖母廟殿內所奉的正六聖母，由興化林瑞金（天后宮主持人先祖）於明永曆十五年間（西元1661年）為護佑漁民航海安全，恭請聖像抵台奉祀於竹塹城內後渝溝附近（現今的新竹市大同路）。

日治時期，日本官方打壓台灣宗教文化，奉祀神像被迫由竹塹城內鄉民輪流避藏供奉，最後則由天后宮現址的吳姓鄉親供奉，一度變成家廟。1964年，台北市嘉天宮三媽進香團，行經中華路天后宮現址時停駕起乩認六妹，並相約隔年前往笨港港口宮進香，之後才決定在現址重新建宮奉祀，並由港口宮正三媽題名贈匾「新后壇」。