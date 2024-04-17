竹北掌葉蘋婆樹飄臭 年年抗議不見移

新竹縣竹北市嘉豐國小周邊人行道掌葉蘋婆樹近期開花，散發難聞惡臭，不僅居民和學童難忍，落花腐果也造成地面髒亂，行人和車輛還要閃避，地方盼盡快移植、更換樹種。竹北市公所昨表示，將疏枝及去除臭味花苞，同時加強清掃，後續再研議根本處置方式。

竹北市民代表游雅婷指出，掌葉蘋婆花朵發散臭味，開花期十分擾民，請公所研議移植或其他規畫。

吳姓居民指出，臭味宛若屍臭、糞臭，中午氣溫升高時更嚴重，令人作嘔，曬完衣服都有臭味，居民已無法忍受，且落果還常砸壞車輛，非常危險。

中興里長莊淙澍表示，目前嘉豐六路一段、二段及嘉豐九路、十路都種植掌葉蘋婆樹，最近當地籠罩在臭味中，許多家長陳情學童上課難忍；東平里長林顥峰指出，每年4、5月開花都有居民抗議，2015年起他多次發文縣府，因移植不易等問題，到現在都沒解決。

竹北市公所表示，掌葉蘋婆樹2009年種植完成，原為縣政府管養，去年委由公所接管，目前嘉豐六路32棵、嘉豐九路23棵、嘉豐十路20棵，總共75棵，市公所將依樹木修剪作業規範先疏枝及去除發臭花苞，同時加強清掃作業，後續研議根本處置方式。