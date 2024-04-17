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桃園危險路口135處 砸錢改善
行政院交通部上月公布全台1千處對行人不友善的危險路段路口，桃園市包辦135處，超過1成，為求改善，中央與地方政府依道路管養權責畫分，公路局中壢工務段計畫編2千萬餘元改善轄下道路，桃市府交通局與養工處則分別編列4749萬餘元、5841萬餘元進行。
桃園區同德十一街與中山路口本月14日有婦人走在斑馬線上遭皮卡撞倒輾過致死，再掀行人地獄話題。市府交通局昨表示，該路口雖未在交通部公布名單內，但警方已安排下周會勘，市府相關局處與道安會報顧問都會到場，若保護行人方面有不足之處，將另案處理改善。
全台1千處對行人不友善的危險路段路口，桃園占135處，依道路管理權責畫分，有43處歸交通部公路局管，其中包括桃園區三民路二段與民生路口，另外92處屬市府權責。
公路局中壢工務段長陳群仁表示，工務段目前爭取到2千萬餘元經費進行改善工程，除斑馬線退縮，也有標線改善和設立牌面提早預告等方式，待現場評估。
市府則將改善標誌標線及號誌設置調整，以及人行道、斜坡道和行人穿越道庇護島等施作，預計今年完成。
去年5月7日前立委鄭寶清的妻子走斑馬線穿越桃園區三民路二段，遭同向準備左轉的轎車撞倒地，事後鄭寶清認為斑馬線退縮才是解決之道，這路口也列入改善。
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