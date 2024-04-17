桃園7客家館舍入不敷出 效益遭質疑

桃園市客家局打造7大客家館舍，總興建成本約21.61億元，去年營運成本達2千多萬元，但收入僅1047萬，藍綠民代昨質疑效益，並建議加強整合，形成帶狀旅遊景點。市府回應，前朝未完善規畫交通及周邊開發，今後將力求改革，未來會定位清楚、集中資源凸顯特色，規畫舉辦大型活動吸客。

7大客家館舍包括桃園市客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、1895乙未保台紀念公園、北區客家會館、永安海螺文化體驗園區和台灣客家茶文化館，去年總參訪人次289.3萬，平均一間僅41萬人次。

議員楊朝偉、魏筠、陳韋曄等人質疑，不只參觀人數低，收支也明顯入不敷出，未來經營策略應加強招商，注重開源節流並充實內涵，別再將錢花在煙火式活動上。議員王珮毓說，7大場館各有代表性，有存在必要，應投入更多預算，讓客家人看到市府重視客家族群。

議員舒翠玲說，7大場館外觀美，但位處偏僻，周圍沒有銜接景點吸引遊客，非常可惜，建議利用各場館特殊環境及差異性，打造音樂、電影、戲曲等帶狀銜接景點，充分展現場館的故事性，例如北區客家館、茶文化館、乙未公園就可以相互結合，讓遊客玩一整天。

市府回應，正因前朝規畫館舍地點未妥善考量公車等交通方式，導致開幕後前往不便，館舍周邊也未同時開發，彼此更缺乏串連，遊客造訪意願自然大減，今後將努力改善，重新擦亮客庄亮點。

客家局長范姜泰基表示，疫後遊客回流，客家茶文化館和1895乙未公園已有盈餘166萬和256萬，雖不以營利為目的，仍盼持續提高遊客人數，永續經營；7大館舍其實各有定位，為讓定義更清楚，未來會規畫舉辦大型活動，呼應館舍主軸，也吸引更多遊客。

7大館舍其實得獎紀錄輝煌，如何在享受「建設紅利」後持續端出亮點，客家局也絞盡腦汁，昨並提出部分新規畫，下半年起所屬館舍國定假日將開館，北區客家會館等館舍也會加強招商、活化硬體空間，並開辦文學、音樂及表演主題的工作坊，積極充實軟體內容等。