音樂活動未邀老師就印海報 桃市圖書館努力化解中
桃園市立圖書館龍潭分館舉辦台灣音樂二三事活動，被音樂人指控沒受邀卻被印上海報。桃園市立圖書館表示，正努力與老師聯繫、化解中，希望讓老師們回到音樂推廣道路上。
龍潭分館連續舉辦多年台灣音樂二三事活動，今年活動海報出來後卻有音樂人控訴，沒收到邀約通知卻被印在海報上。
台灣創作歌手葉穎2022年以專輯「活得像自己的名字」榮獲第13屆金音獎最佳創作歌手獎，作品以流行音樂、世界音樂、獨立電子見長。這次她的肖像和名字被印在桃園市立圖書館龍潭分館宣傳海報上，但她卻沒有收到邀約和通知。
中央社記者嘗試聯繫受邀音樂人葉穎，她僅透過訊息簡單回覆：「是的，葉穎沒有收到相關資訊。」
桃園市立圖書館長施照輝晚間向中央社表示，目前與廠商一一與老師們連繫，希望以誠意化解、讓老師們回到音樂推廣道路上。
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