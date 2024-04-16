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晚間又突然停電！桃園區7045戶受影響 桃市今日累計破萬戶停電

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今天晚間9點45分，桃園區中正路一帶也突然停電，目前影響7045戶。圖／凌濤提供
今天晚間9點45分，桃園區中正路一帶也突然停電，目前影響7045戶。圖／凌濤提供

桃園市今下午停電影響全市近萬戶，稍早晚間9點45分，桃園區中正路一帶也突然停電，目前影響7045戶。

台電表示，本次停電範圍包括桃園市桃園區中正路（同德六街-大興西路）、同德五街、同德六街、新埔八街、藝文一街、藝文二街一帶。

台電說明，目前正在了解停電原因，已派員至現場搶修中；截至晚間11時為止，已復電6643戶，尚有402戶停電。

議員凌濤表示，同德六街、中正路口等多個路口，交通號誌一度無法作用，由警局派員指揮交通，全桃園累積破萬戶停電，令人擔心全台限電風暴將起？

今天下午1點，大園、中壢青埔地區已有3762戶突然停電，接續桃園及龜山下午3點也分別有2081戶及3293戶停電，下午已近萬戶受到停電影響，晚間再傳出7045戶停電。

晚間9點45分，桃園市桃園區中正路一帶突然停電，目前影響7045戶。這是桃園市今天第三度停電。圖／台電提供
晚間9點45分，桃園市桃園區中正路一帶突然停電，目前影響7045戶。這是桃園市今天第三度停電。圖／台電提供

停電 桃園

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