聽新聞
test
0:00 / 0:00
晚間又突然停電！桃園區7045戶受影響 桃市今日累計破萬戶停電
桃園市今下午停電影響全市近萬戶，稍早晚間9點45分，桃園區中正路一帶也突然停電，目前影響7045戶。
台電表示，本次停電範圍包括桃園市桃園區中正路（同德六街-大興西路）、同德五街、同德六街、新埔八街、藝文一街、藝文二街一帶。
台電說明，目前正在了解停電原因，已派員至現場搶修中；截至晚間11時為止，已復電6643戶，尚有402戶停電。
議員凌濤表示，同德六街、中正路口等多個路口，交通號誌一度無法作用，由警局派員指揮交通，全桃園累積破萬戶停電，令人擔心全台限電風暴將起？
今天下午1點，大園、中壢青埔地區已有3762戶突然停電，接續桃園及龜山下午3點也分別有2081戶及3293戶停電，下午已近萬戶受到停電影響，晚間再傳出7045戶停電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言