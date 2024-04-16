晚間又突然停電！桃園區7045戶受影響 桃市今日累計破萬戶停電

桃園市今下午停電影響全市近萬戶，稍早晚間9點45分，桃園區中正路一帶也突然停電，目前影響7045戶。

台電表示，本次停電範圍包括桃園市桃園區中正路（同德六街-大興西路）、同德五街、同德六街、新埔八街、藝文一街、藝文二街一帶。

台電說明，目前正在了解停電原因，已派員至現場搶修中；截至晚間11時為止，已復電6643戶，尚有402戶停電。

議員凌濤表示，同德六街、中正路口等多個路口，交通號誌一度無法作用，由警局派員指揮交通，全桃園累積破萬戶停電，令人擔心全台限電風暴將起？