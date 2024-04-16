不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因
桃園大園、中壢青埔地區今下午1時許有3762戶停電，不過桃園及龜山今下午3時許也分別有2081戶及3293戶，近萬戶下午受到停電影響，台電表示，桃園區及龜山區事故主因為楓樹幹#71至楓樹幹#72間高壓斷線造成，目前皆全數恢復供電。
今下午3時26分許桃園市成功路三段、成功路五段、下午3時21分許，龜山區光明街、光峰路、龍田一至三巷、光榮路、自強北路、忠義路、忠義路一段、金山街、長峰路、長壽路、楓樹一至七街、楓樹里、楓樹路、豐榮街，2區因樂善配電變電所YY49饋線電驛動作跳脫事故停電，造成桃園區2081戶、龜山區3293戶停電。
台電表示，桃園、龜山事故主因為楓樹幹#71至楓樹幹#72間高壓斷線，約下午5時36分2區事故處理妥，全線復電；而青埔地區因五權配電變電所第60饋線電驛動作跳脫，地下電纜發生故障，也已於下午3時55分恢復供電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言