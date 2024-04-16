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不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

聯合報／ 記者翁唯真朱冠諭／桃園即時報導
停電示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
停電示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

桃園大園、中壢青埔地區今下午1時許有3762戶停電，不過桃園及龜山今下午3時許也分別有2081戶及3293戶，近萬戶下午受到停電影響，台電表示，桃園區及龜山區事故主因為楓樹幹#71至楓樹幹#72間高壓斷線造成，目前皆全數恢復供電。

今下午3時26分許桃園市成功路三段、成功路五段、下午3時21分許，龜山區光明街、光峰路、龍田一至三巷、光榮路、自強北路、忠義路、忠義路一段、金山街、長峰路、長壽路、楓樹一至七街、楓樹里、楓樹路、豐榮街，2區因樂善配電變電所YY49饋線電驛動作跳脫事故停電，造成桃園區2081戶、龜山區3293戶停電。

台電表示，桃園、龜山事故主因為楓樹幹#71至楓樹幹#72間高壓斷線，約下午5時36分2區事故處理妥，全線復電；而青埔地區因五權配電變電所第60饋線電驛動作跳脫，地下電纜發生故障，也已於下午3時55分恢復供電。

停電 桃園

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