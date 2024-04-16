獨／新竹棒球場內最新現況曝光 外野潮濕紅土長雜草「像發霉了」

斥資12億元的新竹棒球場工程因排水、土壤等缺失，工程停工迄今1年多，市府雖將移除覆土，但目前仍待結構技師公會進一步鑑定才能後續動作。本報取得棒球場近日最新球場內部現況影像，可見外野草皮嚴重潮濕蔓生雜草，有民代憂心場地多處設施閒置，是否有做好維護保養？就怕不斷停工下去，原本完善設施也無法正常使用。

市府工務處回應，新竹棒球場目前由教育處轄下體育場進行日常管理、停車場區域由交通處管理。整個棒球場工程正在朝驗收結算方向進行，草地紅土以外區域仍以驗收結果判定是否合格或需缺失改善。

新竹棒球場前年7月底封閉迄今超過1年多，改善進度一直備受地方討論，市府目前認定廠商履約有3大爭議，分別為土壤級配不符合合約統需書要求、排水不良，及地下室停車場無梁板存有結構安全問題，3月函文統包商解除契約第十七大項球場工程。

最受矚目的草皮紅土等球場部分，因法院裁定保全證據，並待結構技師公會鑑定，目前仍維持原狀。有民眾拍下棒球場最新內部情形，可見內野處因多處疑似先前挖掘多處坑疤，外野一帶也有多處水痕，疑似潮濕造成雜草蔓生，「感覺像發霉了」。

身兼新竹市議會棒球場設施改善監督小組召集人的市議員吳旭豐說，草皮紅土區可能因排水差造成潮濕，覆土移除仍待鑑定結果進場，但除此之外比較擔心的是，其他設施部分超過1年時間沒有使用，去年年中還曾歷經一場大淹水，包含座位、地板、走道等公共空間是否有妥善維護管理，市府要好好說明。

吳旭豐認為，1年多以來都在討論土壤、排水等爭議，這些攸關球員安全，但也必須注意民眾進場的空間是否還能維持正常使用，去年市議會進場了解時，就有發現到扶手生鏽等情形，目前市府與巨佳營造的合約仍在，市府務必做好相關驗收點交等程序。