大鍋悶煮桂竹筍！春遊雪霸採A-li體驗 今起受理報名

雪霸國家公園管理處4月27、28日及5月1、2日，將在雪見園區周邊部落辦理春遊國家公園採A-li（桂竹筍）活動，每梯次開放名額25人，今起受理報名，雪管處歡迎有興趣的朋友來泰雅部落體驗採筍樂。

雪霸國家公園管理處指出，這次活動設計包含認識泰雅原住民文化、採桂竹筍體驗、泰雅小物DIY、泰雅風味餐、營火晚會、部落民宿導覽及雪見北坑山健行（來回12.4公里）等，邀大家體驗生態旅遊精神，同時對部落經濟、環境做出貢獻。

雪管處表示，苗栗縣內山區到處都有桂竹筍，全縣桂竹園面積達2000多公頃，其中泰安鄉就占了半數，桂竹筍是純有機的天然食材，完全不需噴灑農藥及施肥，泰安鄉雪見周邊部落仍有泰雅族人遵循古法，用竹柴當燃料大鍋悶煮桂竹筍的傳統，非常適合遊客來體驗。