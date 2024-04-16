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大鍋悶煮桂竹筍！春遊雪霸採A-li體驗 今起受理報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處4月27、28日及5月1、2日，分2梯次在雪見園區周邊部落辦理春遊國家公園採A-li（桂竹筍）活動。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處4月27、28日及5月1、2日，分2梯次在雪見園區周邊部落辦理春遊國家公園採A-li（桂竹筍）活動。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處4月27、28日及5月1、2日，將在雪見園區周邊部落辦理春遊國家公園採A-li（桂竹筍）活動，每梯次開放名額25人，今起受理報名，雪管處歡迎有興趣的朋友來泰雅部落體驗採筍樂。

雪霸國家公園管理處指出，這次活動設計包含認識泰雅原住民文化、採桂竹筍體驗、泰雅小物DIY、泰雅風味餐、營火晚會、部落民宿導覽及雪見北坑山健行（來回12.4公里）等，邀大家體驗生態旅遊精神，同時對部落經濟、環境做出貢獻。

雪管處表示，苗栗縣內山區到處都有桂竹筍，全縣桂竹園面積達2000多公頃，其中泰安鄉就占了半數，桂竹筍是純有機的天然食材，完全不需噴灑農藥及施肥，泰安鄉雪見周邊部落仍有泰雅族人遵循古法，用竹柴當燃料大鍋悶煮桂竹筍的傳統，非常適合遊客來體驗。

雪管處指出，生態旅遊及部落體驗活動已辦理多年，帶遊客以友善環境方式從事旅遊與休閒，期望降低對環境負荷、維護自然景觀生活，今年活動4月16日上午9點起受理報名，共有2梯次，每梯次名額25名，每人活動費,400元，活動簡章參閱及報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/；洽詢電話037-962188轉304。

雪霸國家公園管理處4月27、28日及5月1、2日，分2梯次在雪見園區周邊部落辦理春遊國家公園採A-li（桂竹筍）活動。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處4月27、28日及5月1、2日，分2梯次在雪見園區周邊部落辦理春遊國家公園採A-li（桂竹筍）活動。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園4月27、28日及5月1、2日，分兩梯次在雪見園區周邊部落辦理春遊國家公園採A-li（桂竹筍），還安排雪見北坑山健行。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園4月27、28日及5月1、2日，分兩梯次在雪見園區周邊部落辦理春遊國家公園採A-li（桂竹筍），還安排雪見北坑山健行。圖／雪霸國家公園管理處提供

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