新竹棒球場覆土移除工程決標了 待結構鑑定結果進場

新竹棒球場工程改善進度備受關注，竹市府不滿統包商巨佳營造拖延鑑定，今年決定收回球場自行移除過載覆土，巨佳營造也出招向法院聲請證據保全，新竹地院日前裁定由台灣省結構技師公會鑑定。竹市府斥資999萬元招標的覆土移除工程2度招標在今天決標，市府表示，仍會整備工程所需，待鑑定結果後通知廠商進場。

斥資12億元的新竹棒球場工程停工1年多，新竹市政府認為，統包商巨佳營造遲遲未依照要求在期限內移除棒球場過載覆土，並表明拒絕進場。市府依工程案契約第九條規定，決定由市府自行移除過載覆土，並向統包商求償相關工程費用。

市府工務處今年目標完成覆土移除及球場加速重啟的前置發包作業，其中覆土移除工程採開口契約方式進行，預算金額999萬元，日前第一次招標因家數不足流標，第二次招標於今天開標，有廠商得標，將著手施工動線、全程攝影及拍攝布設、現況保護及臨時支撐等前置作業。

不過，新竹棒球場覆土移除工程是否能夠如願進場，面臨的最大變數，就是統包商已向法院聲請證據保全，新竹地方法院日前裁定由台灣省結構技師公會鑑定，由於在鑑定部分目前尚未有進一步消息，覆土移除工程案仍待通知後進場。

市府工務處指出，市府於半年前即已要求廠商進行第三方公正單位鑑定，但統包商持續拖延置之不理，直至市府自行發包球場覆土移除工程後，統包商才向法院聲請證據保全，要求進行第三方公會鑑定，市府仍會整備工程相關所需，靜待公會鑑定結果。

工務處長陳明錚也強調，去年就已要求巨佳營造移除過載覆土，並要提出結構安全評估報告等，但廠商刻意拖延，市府尊重法院裁定，也會尊重鑑定單位作業，希望能加速辦理，覆土移除工程決標後，廠商會先行準備待命，隨時通知開工就會執行。

竹市府教育處表示，後續棒球場重啟的規劃設計案也正進行中，盼能於覆土移除前完備球場改善的細部設計，並盡速進場改善，還給市民一座安全且功能完善的球場。