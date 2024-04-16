竹市開徵16.8萬輛車牌照稅 剩半個月還有6成2還沒繳

今年度使用牌照稅繳納期限到4月30日，新竹市稅務局指出，新竹市今年開徵16萬8千多輛，經統計至15日還有6成2的民眾還未繳納，提醒民眾務必在期限內繳納，以免衍生滯納金與罰款。近日有民眾為身心障礙者，反映有申請使用免稅車，卻收到牌照稅繳款書，稅務局也說明身障者免稅自用小客車排氣量有上限，超過部分不能免徵。

新竹市稅務局也分析，今年民眾繳牌照稅習慣，最多繳稅管道為便利商店占52%，其次為行動支付、線上查繳稅、掃描稅單QR-Code等e化繳稅方式占34.11%。

由於新竹市稅務局今年推出「e化繳稅GO便利」抽獎活動，免登錄就有機會抽中1萬元商品券，還有1千元10名及500元80名獎品，帶動e化繳稅比率，較去年成長4.77%。

今年使用牌照稅繳納期限到4月30日，市府稅務局近日也陸續接獲民眾反映繳款問題，一名林先生是名脊髓損傷患者，不良於行，領有身心障礙手冊，也有申請使用牌照稅身心障礙免稅車，但表示卻收到使用牌照稅繳款書，詢問是否免稅資格不符？

新竹市稅務局說明，供身心障礙者使用車輛免徵使用牌照稅，每一身心障礙者以1輛為限，且免徵金額以汽缸總排氣量2400CC的稅額為限，超過部分不能免徵，仍需要繳納差額使用牌照稅。

新竹市稅務局說明，林先生的自用小客車排氣量為3000CC，稅額1萬5210元，已超出免稅限制的2400CC，稅額1萬1230元，所以經核准免徵後每年仍應繳納3980元。

稅務局提醒，113年使用牌照稅4月1日開徵，繳納期限至4月30日，民眾可以掃描繳款書上QR-Code、使用線上查繳稅服務或以行動支付方式繳納，或至代收稅款金融機構（郵局不代收）、便利商店（稅額3萬元以下）繳納。車輛欠稅使用公共道路被查獲，將處應納稅額1倍以下罰鍰，請車主務必依限繳納。

如民眾未收到或遺失繳款書，只需使用智慧型手機或電腦登入「線上查繳稅系統」，輸入車牌號碼加身分證字號或統一編號，即可線上查繳稅款。如有任何疑問，請洽新竹市稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161分機311-317、0800-000321、1999市民服務專線。