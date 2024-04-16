登記參選民進黨苗栗縣黨部主委 陳光軒：十年磨一劍

苗栗縣議員陳光軒今天登記參選民進黨縣黨部主委，他強調「十年磨一劍，該是我來承擔的時候了」，表示沒有任何派系布局，希望帶領黨部開疆闢土，邁向執政之路。

民進黨縣黨部主委李貴富兩屆任滿，5月26日改選，將是全新局面，陳光軒今天到黨部登記參選主委，他說，10年前當選議員，連任3屆議員至今，也擔任過4年的縣議會黨團總召，無論學經歷、能力、魄力跟執行力，準備好了承擔責任。

陳光軒表示，他沒有介入派系，全國黨代表、縣代表、執行委員、評議委員選舉，都沒有推出人選或布局考量，尊重黨員參與，公正而且公開，只要當選主委，將會號召並搭建｢青年參與黨務的平台｣，更會以自身的經驗擴大與各公民團體｢自救會的密切聯繫，必要時協助弱勢陳抗者表達訴求。

此外，黨員的經營上，將號召青年入黨，更會定期透過各項活動聯絡黨員感情，並用更多元的方式呈現黨的價值及理念，擴大各界對於黨務改革的參與基礎，並以主委的身分完整揭露透明黨務，建立黨部各地區聯絡處，強化組織經營，在民進黨艱困地區，開拓出勝利之路。