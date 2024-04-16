交通部列1千處不友善行人路段路口 桃園佔比超過1成

行政院交通部上個月公布全台1千處對行人不友善的危險路段路口，桃園包辦135處，超過1成，前立委鄭寶清妻子被轉彎車撞斷左大腿的桃園區民生、三民路口也在名單中；對此，中央與地方政府依道路管養權責畫分，交通部公路局中壢工務段計畫編2千萬餘元改善轄下道路，桃園市交通局與養工處則分別編列4749萬餘元、5841萬餘元進行。

桃園市桃園區同德十一街與中山路口本月14日有婦人走在斑馬線上遭小貨車撞倒輾過，送醫後因傷重身亡，事件再掀行人地獄議題。交通局表示，該路口雖未在交通部公布名單之內，但警方已安排下周會勘，市府相關局處與道安會報顧問都會到場，若在保護行人方面有不足之處，市府將另案處理改善。

交通局上個月公布全台1千處對行人不友善的危險路段路口，桃園佔135處，依道路管理權責畫分，有43處歸交通部公路局管，其中包括桃園區三民路二段與民生路口，另外92處則屬桃園市政府權責。

公路局中壢工務段長陳群仁表示，工務段目前爭取到2千萬餘元經費進行危險路段路口改善工程，改善除了斑馬線退縮工程，也有標線改善和設立牌面提早預告等方式，目前各路段路口會採取何種方式未訂，有待標案發包後，現場評估而定，若工程經費不足，會在努力爭取。

桃園市交通局與養工處針對轄下危險路段路口改善工程經費合計約1.05億元，將用於標誌標線及號誌設置調整，以及實體人行道、斜坡道和行人穿越道庇護島等硬體施作，預計今年改善完成。

去年5月7日下午1時許，前立委鄭寶清的妻子步行沿民生路往台鐵桃園車站方向前進，途中走斑馬線穿越三民路二段時，遭同向準備左轉三民路二段的轎車撞上，當場跌坐在地，一度意識不清，事後檢查有輕微腦震盪，左大腿也因此骨折，修養好一段時間；事發後，鄭寶清認為路口交通安全光靠警方取締開單治標不治本，斑馬線往後退縮才是解決之道。