黃子佼6度主持桃園跨年晚會...社會觀感不佳 桃市府拒再合作

藝人黃子佼性醜聞延燒，台中市府日前表示，不再與黃子佼合作，並將過去的相關影像或照片下架。其實黃也6度主持桃園跨年晚會，市議員林政賢今天質詢時要求桃市府表態拒絕合作。副市長蘇俊賓則回應，不只是觸法，只要是社會觀感有傷害者，就不是市府合作的對象，強調桃市府相關活動不會再和黃子佼合作。

林政賢說，最近黃子佼的新聞引起廣泛討論，黃曾在鄭文燦執政時期，6度擔任桃園跨年晚會的主持人，最後1年交接時，剛上任的市長張善政也曾與黃同台。

林政賢表示，桃園市政府應當明確表示未來不會與他合作，也不會與從事性剝削行徑的藝人合作，也希望青年局能夠針對呼籲各界拒絕「兒少性影像」做更多的宣傳工作。

「這絕對是我們的原則。」蘇俊賓強調，除了拒絕觸法者之外，只要對社會觀感有傷害的人，都不是市府合作的對象，市府團隊也會加強呼籲各界拒絕「兒少性影像」，會請青年、警察、婦幼局一起努力。