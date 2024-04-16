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竹南公義路以西納大矽谷計畫 400公頃報國土計畫調整

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立委陳超明今天召集國家科學及技術委員會開會達成共識，縣府提供竹南鎮公義路以西約400公頃詳細範圍資料，以利畫入國土計畫國土功能分區「城鄉2之3」。圖／苗栗縣政府提供
立委陳超明今天召集國家科學及技術委員會開會達成共識，縣府提供竹南鎮公義路以西約400公頃詳細範圍資料，以利畫入國土計畫國土功能分區「城鄉2之3」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣推動桃竹苗大矽谷計畫，毗鄰竹南科學園區竹南鎮公義路以西約400公頃可望納入，縣府提供詳細範圍資料，畫入國土計畫國土功能分區「城鄉2之3」，以利後續開發。

縣務會議列管大矽谷計畫，其中，竹南、頭份及後龍3處土地，提報納入產業儲備用地，縣府工商發展處長詹彩蘋今天報告進度，國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局已函文表示竹南、頭份部分納入大矽谷推動方案，立委陳超明今天召集國家科學及技術委員會、國家發展委員會、國土管理署，及縣府開會達成共識。

開會討論焦點在竹南鎮公義路以西的儲備用地，原提報300公頃，共識修正擴大至400公頃，並請縣府提供詳細範圍資料，供國科會綜整後，提報行政院，核定國家重大建設，調整國土功能分區為城鄉2之3。

詹彩蘋說，縣府預計於今年6月、7月辦理公聽會，另外的大矽谷儲備產業用地的330公頃頭份交流道周邊都市計畫農業區，縣府將循都市計畫個案變更程序推動，至於另一塊300公頃的後龍科技產業園區，將研議後續可行性。

「大矽谷計畫是縣府最重要的一件事」！縣長鍾東錦表示，地方大多數會贊成，秘書長陳斌山本月底召開跨局處會議，工商發展處、地政處及水利處等單位，必須到位解決土地、水、電等相關問題，地方配合早日促成。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，強調「大矽谷計畫是縣府最重要的一件事」，指示各單位到位早日促成。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，強調「大矽谷計畫是縣府最重要的一件事」，指示各單位到位早日促成。記者范榮達／攝影

矽谷 苗栗縣 都市計畫 鍾東錦

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