竹市關埔學區劃分有爭議 走路差100公尺念不到光武國中

新竹市人口成長，關埔學區入學議題備受家長關注，市議會今天安排關埔學區委託研究計畫專案報告，多名議員質疑市府以最近步行距離為畫分依據，卻不公開透明，新莊里6鄰有社區原以光武、新科國中為共同學區，卻與其他鄰近社區命運大不同，被畫為新科單一學區。且光武國中增建21間教室進度也延宕，114學年度完工恐跳票。

市府教育處長陳木金回應，新莊里1-2、5-6、23鄰現為光武、新科國中共同學區，考量步行距離、學校容納量，經學區審議委員會決議115學年度調整為新科國中單一學區，步行距離是使用使用Google Maps API的定位功能計算，可精確測量學校到里鄰中心點的步行距離與步行時間，其計算原則公開透明，學區劃分也會兼顧距離與步行安全，有的鄰里通學須跨越光復路並不適合。

新莊里6鄰的星河麗社區被調整為新科國中單一學區，引起家長關切。圖／市議員蔡惠婷提供

陳木金今天早上赴市議會專案報告，他表示，關埔學區人口急遽增加，學齡人口影響學區規畫，必須精準推估與調整，歷經1年清大團隊研究，市府以步行距離為原則，並以單一學區就近入學、共同學區提供選擇、落日條款緩衝入學3大方向推動畫分。

依據新竹市學區劃分及調整審議委員會審議決議，從113至115學年度學區分3階段畫分，落日條款定為公告日後的第3學年執行，另有居住事實查核、新增光武國中與建功高中校舍、新設高中等配套，包含研議新科、建華與虎林國中設置完全中學等。

新竹市人口成長，關埔學區入學議題備受家長關注，圖為從113至115學年度學區分3階段畫分的內容。記者張裕珍／翻攝

學區劃分茲事體大，許多議員都提到新莊里6鄰的星河麗社區原以光武、新科國中為共同學區，因為步行距離差了100公尺，被調整為新科國中單一學區，但地方整理出鄰近社區有的距新科國中還比較近，卻能維持光武與新科國中共同學區，並不合理。

還有議員反映建華國中、培英國中學區劃分也有爭議，恐讓竹蓮國小學生不斷流失，都要求市府清楚說明步行距離認定依據，「不應保密，要公開透明」，才能讓家長心服口服。

陳木金說明，學區劃分調整會配合校舍增建期程，進行滾動式調整修正，並持續推動「校校均質」等配套，下竹里、竹蓮里、寺前里、南大里、頂竹里、建華里原為建華單一學區，因目前培英校舍空間量能僅能維持原學區學生就學需求，決議先維持原建華單一學區，等培英國中校舍整建工程完成，再視培英整體校舍空間量能評估學區。

此外，市議員蔡惠婷、劉彥伶、曾資程等人也點出光武國中增建21間教室，工程迄今還沒上網招標，恐趕不上114學年度完工目標。曾資程直言，高虹安市長選前承諾「就近入學短期方案」跳票，光武、建功新校舍是否如期完成，及新校地取得都是考驗。

陳木金表示，光武國中新建校舍工程將在4月18移案行政處辦理公告上網招標，正在加緊趕辦中，若新建校舍114學年度未能及時完成，將調整現有空間1到2間教室因應114學年度增班需求。另學區畫分強調居住事實查核，發現一戶多人就會剔除，教育處會協助地方查核工作。