桃園龍潭爭設客運轉運站 市府選「這裡」做短期轉運站

桃園市龍潭區國道客運在國3龍潭交流道銜接市區道路，上下班尖峰時段塞車，市議員徐玉樹爭取在交流道附近龍潭北龍路、大倉路2地點先規畫短期轉運站載客。市府交通局今天上午表示，經過實地會勘，初步選在北龍路的龍潭運動公園旁公車停車亭地點，規畫設置短期長廊式運候車亭，提供國道客運及公車上下車、接駁，避免尖峰時段客運進出市區交通造成塞車，預計8月前定案。

龍潭地區最近幾年外來移居人口增加，龍潭科學園區科技廠員工進出多，行經國3龍潭交流道的國道客運班次增加，欠缺客運轉運站，尤其上下班尖峰時間往往國道客運及公車進出市區，造成龍潭市區塞車，許多民眾向議員陳情爭取改善尖峰塞車問題。

徐玉樹表示，龍潭地區鄉親及通勤族需求及降低市區塞車，他提案向市長張善政爭取比照八德轉運站模式，規畫設置龍潭轉運站，他與市府交通局實地會勘後，在龍潭運動公園旁的北龍路及大倉路二段2地點二選一，規畫設置短期客運轉運站，中期在龍潭交流道附近租用一塊大約1500坪農地，再透過土地變更和編列預算，租期10年規畫轉運站，長期爭取在龍潭都市計畫第4次通盤檢討推動產業專區計畫規畫轉運站，解決國3至市區交通問題。

市府交通局長張新福表示，龍潭國道客運路線及需求漸增，有設置龍潭轉運站必要，市府規畫採短、中、長期計畫推動，短期將在北龍路的龍潭運動公園旁，設置長廊式公車候車亭，中期計畫在交流道周邊設置臨時轉運站，作為長期方案的過渡措施。

交通局說明，長期設置龍潭轉運站需要時間，該局實地會勘初步選在北龍路的公車候車亭，規畫短期龍潭轉運站地點，由於轉運站作為國道客運、公車上下車停靠、交匯，需要看實際人行道空間、能拉多少條路線、尖峰時間1小時多少班次，最後規畫多少路線空間，預計8月前定案，6、7月間將就轉運站停車廊道空間、站位最後會勘，改善國道客運進入市區交通塞車。

市議員劉熒隆認為，龍潭轉運站為解決國道客運問題，長期考量在龍潭都市計畫第4次通盤檢討推動產業專區計畫規畫轉運站，只是報編程序要10年，需要規畫短期轉運站，但他擔心在北龍路規畫短期轉運站，因該地點原是交通節點，設置轉運站會增加公車、客運停靠、接駁，更形成交通節點塞車，反而失去疏解交通的美意。