竹北街道傳糞臭居民學童作嘔 盼全面移植75棵蘋婆樹

新竹縣竹北市嘉豐國小周邊人行道因掌葉蘋婆樹開花，散發出難聞惡臭，居民和學童已無法忍受，陣陣惡臭如糞坑發出。東平里長林顥峰指出，除了惡臭，落花腐果也造成地面髒亂，行人、車輛還要閃避落果以免被砸傷，盼相關單位盡快移植、更換樹種。竹北市公所表示，將疏枝及去除臭味花苞，同時加強清掃，後續再研議根本處置方式。

竹北市民代表游雅婷指出，掌葉蘋婆枝葉茂盛、綠蔭遮蔽綠意盎然，以往常做為庭園綠蔭樹或行道樹，但因花朵發散臭味，在開花期十分擾民。她已接受民眾請託，希望能夠研擬相關配套措施，還居民舒適的居住環境。同時，她也將會請公所召開相關說明會或是里民大會，蒐集大家的意見取得民眾共識，研議移植或其他的長期規畫。

吳姓居民指出，臭味宛若屍臭、糞臭，尤其在中午氣溫升高時情況更嚴重，陣陣惡臭令人作嘔，連曬完衣服都有臭味，居民已無法忍受，且落果還常砸壞車輛，非常危險。

東平里長林顥峰指出，每年到了4、5月蘋婆樹花開季節，都會有居民抗議其腐臭味和落果影響環境和安全，2015年起他已多次發文給縣政府，不過當初因護樹團體抗議，加上樹已非常巨大，移植不易，直到現在都沒有解決。

林顥峰說，兩側路樹維管權限，去年底縣府已交由竹北市公所，他也有和竹北市公所討論，但仍因移植樹木工程浩大，加上樹根紮太深，恐會破壞周邊人行道，直到現在都沒解決，只能每年請市公所提早修剪，不過還是希望竹北市公所移植、更換樹種。

中興里長莊淙澍表示，目前嘉豐六路一段、二段以及嘉豐九路、十路都有種植蘋婆樹，每到4、5月花開季節，都散發出大量腐臭味，由於鄰近嘉豐國小，對面還有幼兒園，許多家長陳情學童上課都難忍惡臭，盼竹北市公所盡快移植。

竹北市公所表示，掌葉蘋婆樹於2009年種植完成，原為縣府管養，去年才委由市公所接管。針對掌葉蘋婆樹花期發出臭味問題，目前該樹分佈狀況為嘉豐六路32棵、嘉豐九路23棵、嘉豐十路20棵等，共計75棵，市公所將依「竹北市公所樹木修剪作業規範」先進行疏枝及去除引發臭味花苞，同時加強清掃作業。後續將研議根本處置方式，以解決擾民惡臭問題。