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南寮漁港解困 中央清淤、建新碼頭

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市南寮漁港航道不斷淤積，除了潮汐，東北季風吹來的淤沙更驚人。圖／鄭正鈐提供
竹市南寮漁港航道不斷淤積，除了潮汐，東北季風吹來的淤沙更驚人。圖／鄭正鈐提供

新竹市南寮漁港因地理環境與東北季風等因素，航道不斷淤積，除潮汐帶來泥沙，東北季風吹來的淤沙更驚人，加上浮動碼頭破舊無法使用，附近漁民怨聲載道。立法院經濟委員會和藍綠議員昨要求改善，漁業署強調將先清淤，並施作一座新浮動碼頭。

當地漁民昨抱怨，漁港問題擺爛到現在，浮動碼頭歪七扭八，無法使用；漁港淤沙去年有清跟沒清一樣，漁船還是像在陸上行舟，要漁民怎麼活？

新竹漁會總幹事童錦杰指出，漁港航道是任督二脈，碼頭是漁民的家，2個都出問題，浮動碼頭搖搖欲墜根本無法使用，漁港淤積造成漁船擱淺，退潮後航道變成沙洲，根本是嚴重中風的狀態。

漁業署副署長王正芳表示，今年編列4900萬元清淤，5月發包，不足部分明年補足，另再研究淤積問題，了解如何克服；浮動碼頭部分，目前已設計一座，會先發包施作，另外兩座會先修繕，若無法修繕便整座更新。

立委鄭正鈐說，漁業署每2年編列4000萬清淤經費根本不夠用，去年爭取追加3579萬元，但漁港疏濬永遠趕不上淤積速度，漁業署應寬列清淤經費，並提長期解決方案。

民進黨市議員劉康彥指出，南寮漁港儼然變成「新竹濕地」，既然是農業部列管的一級漁港，中央應扛責解決問題。

國民黨市議員黃美慧也說，目前漁港淤積根本清不完，應一次性完整清淤，再每年定期保養，用緊急修繕的專款解決漁民問題。

漁業署 漁民 碼頭

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