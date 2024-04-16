石門水庫清淤 運沙不走市區 建2橋、堤岸道

趁旱清淤是石門水庫要務，阿姆坪防淤隧道工程去年完工，年增64萬噸清淤量，但淤泥去化外運道路不足，桃園市政府推動「大嵙崁清淤輸送系統工程」，預計新建2座橋梁和堤岸道路等，市長張善政昨視察強調，明年完工後可加速清淤又保障居民安全，還能延長水庫壽命。

這項工程也是石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫的子計畫，新設自大漢溪左岸向上游銜接溪洲大橋，向下游銜接武嶺橋下8.4公里清淤道路、新建2座跨河橋梁及6公里保護工程。

張善政說，清淤是延長水庫壽命重要工作，石門水庫設計庫容3.09億噸，但淤沙嚴重，達1億噸，清淤能加大蓄水量，市府配合水利署沿大漢溪岸開闢道路，讓清淤大卡車不必再走市區道路，降低對大溪、龍潭的交通影響。

水務局說，工程完工後，可減少5公里淤泥運輸距離，再增加每年4.1萬噸運輸量，達到每年減少56萬公斤碳排放量效益。

石門水庫串聯寶山、寶二水庫，行政院長陳建仁和副院長鄭文燦昨前往視察新竹聯通管工程計畫的隧道銜接段工程，聯通管預計2028年完工，未來每天可供應30萬噸原水給新竹。

目前水情吃緊，石門水庫每天仍然供應新竹大約4萬噸水。陳建仁昨天表示，石門、寶山、寶二對台積電等高科技產業很重要，今年3月聯通管計畫工程總進度25.2%，完工後可讓水資源調度更靈活，新竹供水更有保障。