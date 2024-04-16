國1楊頭銜接台68 陳揆允合作

行政院去年底核定斥資1314.15億元的「國道1號楊梅至頭份路段拓寬工程」計畫，新竹縣長楊文科昨請託銜接台68線等工程以完善新竹交通路網，行政院長陳建仁說，盼讓桃竹苗大矽谷計畫擁有完整路網，中央地方持續合作，完成百年大工程。

「楊頭計畫」預計2026年初開工，2032年8月底完工，將改善桃園楊梅、大新竹地區和苗栗頭份道路壅塞。陳建仁昨天竹縣視察，高公局簡報表示，完工通車後，中長程車流改走拓寬路段，預計可以轉移中長程30%以上交通量，提升國道整體路網效率及城際運輸功能。

楊頭計畫 行經4縣市

高公局長趙興華指出，楊頭計畫北起五楊拓寬工程終點，南至頭份交流道，全長約36公里，行經桃竹竹苗4縣市，在新竹系統以北拓寬2至3車道，新竹系統以南以單車道拓寬，竹北交流道北側將設置轉接道，讓高架和平面車流轉換。

陳建仁表示，行政院去年底核定建設計畫，盼工程如期、如質、如實完成，再搭配「桃竹苗大矽谷推動方案」聯外路網建置規畫，讓桃竹苗路網更便捷。

新竹縣長楊文科說，盼國1楊頭銜接台68線，新設寶山、湖口第2交流道，及改善湖口、竹北交流道等。陳建仁回應，主幹道改善了，交流道部分也很重要，將持續和地方合作，完成百年大工程。