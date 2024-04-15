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國1楊頭高架延伸楊文科提3大訴求 陳建仁允持續合作

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天向行政院長陳建仁請託，盼國1楊頭銜接台68線、新設寶山、湖口第2交流道及改善湖口、竹北交流道等訴求。 記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天向行政院長陳建仁請託，盼國1楊頭銜接台68線、新設寶山、湖口第2交流道及改善湖口、竹北交流道等訴求。 記者黃羿馨／攝影

國道1號楊梅至頭份路段拓寬工程全長約36公里，預計2032年8月底完工後，可轉移平面主線30%以上交通量。也因路線行經桃竹竹苗4縣市，各地政府均提出需求。新竹縣長楊文科今向行政院長陳建仁請託，盼國1楊頭銜接台68線，新設寶山、湖口第2交流道，及改善湖口、竹北交流道等。陳建仁也表示，優先考慮民眾的需要，是施政最重要的指標，將持續和地方合作。

楊文科指出，楊頭計畫是百年大工程，對新竹路網有非常大的幫助，相信未來能有效解決竹科交通，同時國1平面主線竹北至竹科間約4公里路段將優先拓寬，施工時間約需3至4年，完成後竹北至竹科的交通就能先獲得顯著改善。楊頭計畫也一併將竹北莊敬一路箱涵、湖口祥喜路箱涵拓寬工程納入，感謝中央全力協助。

楊文科也表示，縣府和湖口鄉公所也一起提出湖口第2交流道計畫和湖口交流道改善，很高興已獲行政院支持。同時縣府也評估寶山第二交流道設置，未來完成可直通寶山路接園區二路進園區，分流科環路進竹科車流，正積極可行性評估作業中。

至於民眾也關心國1與台68線銜接，楊文科說，雖目前楊頭計畫中尚未定案，但縣府希望後續能以國1南北向完整銜接台68東西向匝道系統完整評估，並搭配楊頭計畫提出竹北交流道改善方案，後續請交通部多給予支持協助，以利可行性通過後納入楊頭建設計畫辦理。

交通部長王國材說明，台68沒有和國1、國3連接，這次在高架工程裡，將會進行可行性研究，現正在等分析結果看可不可行。如果可行，就趕快來追進度納入評估，但過去沒有連接，一定有些地形上的考量，這部分就給高公局專業判斷。

交通部高速公路局長趙興華說明，楊頭計畫桃竹竹苗4縣市均有相關增設及改善交流道提案，包括桃園提出中豐交流道增設南向匝道，現正辦理可行性評估及規畫設計；新竹縣提出湖口增設第2交流道，正待地方提送修正版後辦理後續；國1銜接台68也正辦理方案研析，後續洽水利署及公路局等研商。至於苗栗提出的頭份交流道改善計畫，高公局已審議通過，待苗栗縣府提送修正版後即可核定辦理。

陳建仁表示，楊頭計畫於去年底通過綜合規畫案，希望工程能如期如質執行，使交通流量得到很好控制，主幹道改善了，交流道部分也很重要，他聽到縣長楊文科提出的需求，希望中央和地方持續合作，如同縣長楊文科所說，這是百年大工程，完成後就能讓桃竹苗大矽谷計畫擁有非常完整的路網。

交通部高速公路局長趙興華說明，楊頭計畫桃竹竹苗4縣市均有相關增設及改善交流道提案。記者黃羿馨／攝影
交通部高速公路局長趙興華說明，楊頭計畫桃竹竹苗4縣市均有相關增設及改善交流道提案。記者黃羿馨／攝影
楊文科指出，國1平面主線竹北至竹科間約4公里路段將優先拓寬，施工時間約需3至4年，完成後竹北至竹科的交通就能先獲得顯著改善。圖／高公局提供
楊文科指出，國1平面主線竹北至竹科間約4公里路段將優先拓寬，施工時間約需3至4年，完成後竹北至竹科的交通就能先獲得顯著改善。圖／高公局提供
交通部長王國材說明，台68沒有和國1、國3連接，這次在高架工程裡，將會進行可行性研究，現在正在等分析結果看可不可行。記者黃羿馨／攝影
交通部長王國材說明，台68沒有和國1、國3連接，這次在高架工程裡，將會進行可行性研究，現在正在等分析結果看可不可行。記者黃羿馨／攝影
陳建仁也表示，優先考慮民眾的需要，是施政最重要的指標，將持續和地方合作。記者黃羿馨／攝影
陳建仁也表示，優先考慮民眾的需要，是施政最重要的指標，將持續和地方合作。記者黃羿馨／攝影

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