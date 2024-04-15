楊梅頭份高架延伸斥資1314億 高公局估將轉移30%以上交通量

斥資1314.15億元的「國道1號楊梅至頭份路段拓寬工程」，預計2026年初開工，2032年8月底完工，行政院長陳建仁今天到新竹縣視察並聽取高公局簡報。高公局表示，楊頭計畫完工通車後，中長程車流改走拓寬路段，預計可轉移中長程30%以上交通量，提升國道整體路網效率及城際運輸功能。

交通部高速公路局長趙興華簡報指出，因新竹縣市產業及交通量持續發展，國1主線湖口至新竹系統路段於平假日已有容量不足問題，國道1號五楊高架南下楊梅端終點因車道不平衡，連續假期經常出現壅塞，因此進行該拓寬延伸工程。

趙興華說，楊頭計畫北起五楊拓寬工程終點約71.5K，南至頭份交流道約110K，全長約36公里，路線行經桃竹竹苗4縣市，整體楊頭段在新竹系統以北拓寬2至3車道，新竹系統以南以單車道拓寬，竹北交流道北側將設置轉接道，除提供緊急救災動線，也能讓高架和平面車流轉換。

趙興華也表示，新竹路段因腹地不足，為減輕交通影響，將採半半施工，先做南下線再做北上線，施工期程約6年。另約3公里的湖口隧道段原路線81至88K因兩側廠房林立且線形不佳，將採隧道方式截彎取直，調整後路線長度大幅縮短3公里，但因通過湖口演訓場下方，今年1月4日已獲軍方同意配合，為兼顧軍方演訓，無法於營區內增加工作面，須採兩端洞口開挖，施工期程約7年。

趙興華表示，楊頭計畫完工通車後，中長程車流改走拓寬路段，預計可轉移中長程30%以上交通量，提升國道整體路網效率及城際運輸功能。此外，國1竹北至新竹A平面路段優先辦理拓寬，改善大新竹地區常態性壅塞；頭份路堤段也優先拓寬，紓解尖峰時段頭份交流道壅塞。

陳建仁表示，自從五楊高架拓寬工程完工通車以來，發揮台北到桃園之間便捷的運輸功能，近年來隨著桃園、新竹和苗栗沿線產業開發，吸引大量人口遷入，車流量持續成長，使國道1號桃竹苗路段出現壅塞狀況。