石門水庫清淤車輛不走市區確保馬路安全 張善政：新設8K清淤道

桃園市長張善政今天上午前往龍潭區視察大嵙崁清淤輸送系統工程進度，該工程經費增至26.19億元，預計2025年6月完工，張善政表示，在大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新設8.4公里清淤道路，提供石門水庫清淤車輛通行，降低龍潭、大溪市區交通負擔，藉由堤岸道路新設堤防，強化防洪能力，打造大漢溪沿岸居民更好生活環境。

「大嵙崁清淤輸送系統工程」為石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫的子計畫，新設自大漢溪左岸向上游銜接溪洲大橋，向下游銜接武嶺橋下8.4公里清淤道路、新建2座跨河橋梁及6公里保護工程，台電配合改建及遷移6座電塔，保障瑞興國宅居民健康和出入，工程經費21.69億元，預計2025年6月完工通車，因為地下隱蔽廢棄物、水路及物價調整原因，工程經費增至26.19億元，不足4.5億元，張善政爭取中央納入石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫辦理。

張善政表示，石門水庫清淤是延長水庫壽命非常重要工作，水庫設計庫容3.09億噸，多年來淤沙問題嚴重，目前淤積達到1億噸，減少水庫三分之一，影響蓄水量，清淤能把水庫蓄水容量加大，桃園市政府配合水利署進行大嵙崁清淤輸送系統工程，沿大漢溪河岸開闢8公里道路，讓清淤大卡車不要再走桃園市區道路，降低影響市區道路交通，並將大漢溪沿岸堤岸有不完整的地方堤防做好，萬一大水時，也能確保沿岸居民安全。