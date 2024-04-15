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石門水庫清淤車輛不走市區確保馬路安全 張善政：新設8K清淤道

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）視察大嵙崁清淤輸送系統工程清淤道路，同時也宣導反詐騙及打擊犯罪。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）視察大嵙崁清淤輸送系統工程清淤道路，同時也宣導反詐騙及打擊犯罪。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天上午前往龍潭區視察大嵙崁清淤輸送系統工程進度，該工程經費增至26.19億元，預計2025年6月完工，張善政表示，在大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新設8.4公里清淤道路，提供石門水庫清淤車輛通行，降低龍潭、大溪市區交通負擔，藉由堤岸道路新設堤防，強化防洪能力，打造大漢溪沿岸居民更好生活環境。

「大嵙崁清淤輸送系統工程」為石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫的子計畫，新設自大漢溪左岸向上游銜接溪洲大橋，向下游銜接武嶺橋下8.4公里清淤道路、新建2座跨河橋梁及6公里保護工程，台電配合改建及遷移6座電塔，保障瑞興國宅居民健康和出入，工程經費21.69億元，預計2025年6月完工通車，因為地下隱蔽廢棄物、水路及物價調整原因，工程經費增至26.19億元，不足4.5億元，張善政爭取中央納入石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫辦理。

張善政表示，石門水庫清淤是延長水庫壽命非常重要工作，水庫設計庫容3.09億噸，多年來淤沙問題嚴重，目前淤積達到1億噸，減少水庫三分之一，影響蓄水量，清淤能把水庫蓄水容量加大，桃園市政府配合水利署進行大嵙崁清淤輸送系統工程，沿大漢溪河岸開闢8公里道路，讓清淤大卡車不要再走桃園市區道路，降低影響市區道路交通，並將大漢溪沿岸堤岸有不完整的地方堤防做好，萬一大水時，也能確保沿岸居民安全。

市府水務局表示，大嵙崁清淤輸送系統工程完工後，可減少5公里運輸距離，將增加每年4.1萬噸淤泥運輸量，達到每年減少56萬公斤碳排放量效益，配合清淤道路施工，水務局一併施作補足大漢溪左岸堤防缺口，提升大漢溪防洪保護標準，並將設置8.4公里自行車道，提供民眾休閒遊憩空間。

桃園市長張善政（右一）視察大嵙崁清淤輸送系統工程新設8.4公里清淤道路，降低市區交通負擔。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）視察大嵙崁清淤輸送系統工程新設8.4公里清淤道路，降低市區交通負擔。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）視察大嵙崁清淤輸送系統工程新設8.4公里清淤道路，降低市區交通負擔。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）視察大嵙崁清淤輸送系統工程新設8.4公里清淤道路，降低市區交通負擔。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭大嵙崁清淤輸送系統工程新設8.4公里清淤道路，未來清淤道路可降低市區交通負擔。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭大嵙崁清淤輸送系統工程新設8.4公里清淤道路，未來清淤道路可降低市區交通負擔。記者曾增勳／攝影

大嵙崁 張善政 桃園 石門水庫

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