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人氣景點新竹公園 去年逾395萬人次造訪

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
據觀光署公布去年度觀光遊憩據點人次統計，新竹地區旅遊人次最高的景點為「新竹公園」，已累積逾395萬人次造訪。圖／新竹市府提供
據觀光署公布去年度觀光遊憩據點人次統計，新竹地區旅遊人次最高的景點為「新竹公園」，已累積逾395萬人次造訪。圖／新竹市府提供

新竹市府推動「美感新竹」、「宜居永續」政策，據觀光署公布去年度觀光遊憩據點人次統計，新竹地區旅遊人次最高的景點為「新竹公園」，已累積逾395萬人次造訪。市府今指出，今年度市府規畫公園綠地全面重整升級，讓步行城市與綠帶更完整，也將持續推進新竹市公園建設，結合各類活動，讓公園成為市民親子假日休閒的好去處，更是外來旅客觀光必造訪的景點之一。

市府表示，新竹公園佔地約18公頃，位於新竹市東區食品路、公園路、東山街之間，在日治時期被改建為公園，後陸續增建規畫，距今已有百年歷史，是目前竹市內最大的公園，另外，新竹公園也是一座複合式公園，其中包含目前台灣原址現存最老的新竹動物園，還有玻璃工藝博物館、昆蟲館、咖啡廳、孔廟、Live House等知名地標，每到櫻花盛開季節更是適合賞櫻的景點，不同年齡層遊客皆可在此進行休閒娛樂活動。

市府說明，市府營造友善、舒適且安全的生活環境，致力推動公園改建，工程包含建功綠帶公園改善工程、科園親子、愛民、民享公園改善工程及客雅溪大公園二期等皆已動工，這些公園工程透過保留大樹、改善排水、並根據環境狀況、民眾需求量身設計，打造出因地制宜獨一無二的風格，符合市民期待，提供安全且完善的公園休憩環境。

城銷處表示，後續公園興建將針對鄰近竹科園區的金山面公園、北區的中光公園及香山區牛埔公園進行規畫設計，市府已於3月中向內政部國土署爭取中央補助經費，預計年底開工將梳理既有公園健康植栽及喬木、優化公園設施，提供全齡共融的鄰里公園、同時提升公園排水及透水機能，打造人本舒適的都市休憩空間。

城銷處說明，為提供更優質的城市環境，今年度市府陸續完工啟用多項公園建設，包含東光公園綠帶、客雅溪大公園首期、鹽水公園景觀環境改善工程、長春共融公園以及18尖山入口環境設施的改善等，讓市民享有更舒適的休憩環境。

市府表示，新竹公園佔地18公頃，是竹市面積最大的公園，每到櫻花盛開季節更是適合賞櫻的景點，不同年齡層遊客皆可在此進行休閒娛樂活動。記者王駿杰／攝影
市府表示，新竹公園佔地18公頃，是竹市面積最大的公園，每到櫻花盛開季節更是適合賞櫻的景點，不同年齡層遊客皆可在此進行休閒娛樂活動。記者王駿杰／攝影
據觀光署公布去年度觀光遊憩據點人次統計，新竹地區旅遊人次最高的景點為「新竹公園」，已累積逾395萬人次造訪。圖／新竹市府提供
據觀光署公布去年度觀光遊憩據點人次統計，新竹地區旅遊人次最高的景點為「新竹公園」，已累積逾395萬人次造訪。圖／新竹市府提供

新竹 景點 櫻花 親子 賞櫻

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