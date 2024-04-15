快訊

趾甲邊緣紅腫是怎麼了？皮膚科醫師盤點常見指甲問題，變藍紫色可能是1疾病

全支付APP出包！婆媽抽中「日本郵輪雙人大獎」 官方稍早對此做出回應

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30度才開空調就為省電費 苗栗市公所員工中暑 洽公民眾抱怨

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所暫定攝氏30度開中央空調，結果員工幾乎個個自備電風扇散熱。記者范榮達／攝影
苗栗市公所暫定攝氏30度開中央空調，結果員工幾乎個個自備電風扇散熱。記者范榮達／攝影

電費今年4月調漲，也造成公家機關負擔，啟動節電模式，苗栗市公所暫定攝氏30度開中央空調，結果員工幾乎個個自備電風扇，還有人吃不消中暑，部分洽公民眾也有怨言。

民眾在臉書社團PO文，抱怨4月12日到苗栗市公所洽公， 質疑難道是因為公所沒開冷氣太熱嗎？裡面辦公的一堆都在拿本子在搧涼，他坐著寫資料，整個就噴汗了，讓他感覺真的很差。

市公所去年電費負擔80多萬元，今年4月公所電費調漲，公所考量4月的天氣還忽冷忽熱，因此暫定30度的開空調，有所遵循的標準，但如果天氣太過悶熱，也不一定要到30度才能開，公所會持續檢討。

根據中央氣象署預報，苗栗縣4月12日溫度24度至31度，大部分時間未達30度，目前市公所員工幾乎每個人腳邊都準備1台風扇散熱，上星期已有員工吃不消，因辦公室窗戶是固定式，通風條件較差中暑。

另，苗栗縣政府也啟動省電模式，縣府指出，縣府光是第一、第二辦公大樓電費，去年約1500萬元，台電通知這波電費調漲，縣府列為調幅14%對象，今年電費雖增加編列100多萬元，恐怕還不敷支應。

縣府已將二段式時間電價，改為三段式，尖峰時間原為上午9點至午夜12點，調整為下午4點至晚上10點，避開主要上班時段，上午9點至下午4點電梯使用離峰時間，管控電梯運轉台數，此外，500噸及250噸空調主機，研議啟動時間從上午8點15分，延後至上午9點，多管齊下希望降低電費。

苗栗市公所暫定攝氏30度開中央空調，結果員工幾乎個個自備電風扇散熱。記者范榮達／攝影
苗栗市公所暫定攝氏30度開中央空調，結果員工幾乎個個自備電風扇散熱。記者范榮達／攝影

苗栗市 調漲

延伸閱讀

完工不到5年…新北某大樓強震後詳細檢查 電梯鋼索照片嚇壞住戶

明起2天好熱！全台飆30度以上高溫 下周鋒面影響2地又有雨勢

2波鋒面接力通過！下周30度高溫、這2日「主菜」登場 降雨趨勢曝光

明起一連5天全台高溫飆30度 下周兩波鋒面接力2地區降溫迎雨

相關新聞

30度才開空調就為省電費 苗栗市公所員工中暑 洽公民眾抱怨

電費今年4月調漲，也造成公家機關負擔，啟動節電模式，苗栗市公所暫定攝氏30度開中央空調，結果員工幾乎個個自備電風扇，還有...

桃園富岡「廟中廟」列冊追蹤 蘇俊賓憶高中趣事引熱議

桃園市古蹟歷史建築審查會日前決議通過富岡原始福德祠繼續列冊追蹤，後續將委由專業團隊進行基礎調查，以評估整體文化資產保存價...

新竹市園道五地下停車場施工延遲 預計8月底完工

新竹市政府2019年獲前瞻基礎建設核定2.87億元，2021年在馬偕醫院旁動工新建「園道五地下停車場」，原定去年底完工，...

焚化廠2爐整修 桃園垃圾拉警報

桃園市欣榮焚化廠今起至7月雙爐將停爐整修，預估將影響桃園、中壢區垃圾收運時間，儘管市府稱已擬定因應方案，但民眾疑慮未減，...

垃圾堆如山 新豐掩埋場火警不斷

新竹縣垃圾爆量問題嚴重，新豐垃圾掩埋場22萬公噸垃圾堆積如山，大小火警不斷，更成為新竹不定時炸彈。即便竹市、苗栗縣幫代燒...

自助洗衣店大增 桃園缺管理條例

社區內的自助洗衣店解決許多民眾需求，卻引發公安和噪音等隱憂，桃園市桃園區去年更曾發生氣爆意外，市府「靜鄰專案」決定納管，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。