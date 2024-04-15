30度才開空調就為省電費 苗栗市公所員工中暑 洽公民眾抱怨

電費今年4月調漲，也造成公家機關負擔，啟動節電模式，苗栗市公所暫定攝氏30度開中央空調，結果員工幾乎個個自備電風扇，還有人吃不消中暑，部分洽公民眾也有怨言。

民眾在臉書社團PO文，抱怨4月12日到苗栗市公所洽公， 質疑難道是因為公所沒開冷氣太熱嗎？裡面辦公的一堆都在拿本子在搧涼，他坐著寫資料，整個就噴汗了，讓他感覺真的很差。

市公所去年電費負擔80多萬元，今年4月公所電費調漲，公所考量4月的天氣還忽冷忽熱，因此暫定30度的開空調，有所遵循的標準，但如果天氣太過悶熱，也不一定要到30度才能開，公所會持續檢討。

根據中央氣象署預報，苗栗縣4月12日溫度24度至31度，大部分時間未達30度，目前市公所員工幾乎每個人腳邊都準備1台風扇散熱，上星期已有員工吃不消，因辦公室窗戶是固定式，通風條件較差中暑。

另，苗栗縣政府也啟動省電模式，縣府指出，縣府光是第一、第二辦公大樓電費，去年約1500萬元，台電通知這波電費調漲，縣府列為調幅14%對象，今年電費雖增加編列100多萬元，恐怕還不敷支應。